Ob Hertha oder Liverpool: Alles eine Frage der DNA

Was. Für. Ein. Spiel. Das furiose 4:0 des FC Liverpool gegen den FC Barcelona gilt seit Dienstagabend als eines der denkwürdigsten Duelle der Champions-League-Geschichte, wenn nicht gar der ganzen Fußball-Historie. Tempo, Taktik, individuelle Geistesblitze und mannschaftliche Klasse, dazu Wille, Leidenschaft und eine Atmosphäre, die man getrost als magisch bezeichnen darf – die 90 Minuten von Anfield hatten alles, was das Fan-Herz höher schlagen lässt. Selbst über Jahrzehnte abgehärtete Experten fanden kaum noch Worte. Schnell mussten die epischen Schlachten der Sportgeschichte herhalten, etwa die Boxkämpfe zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier.

Für Liverpool ist dieser nicht für möglich gehaltene Triumph kaum hoch genug zu bewerten. Die „Reds“ sind nicht nur erneut ins bedeutendste Endspiel des Kontinents eingezogen, sondern haben auch den Klub-Mythos befeuert. Schon seit Jahren gilt Liverpool als Sinnbild für Unbeugsamkeit und Kampfgeist, für beharrliche „Niemals aufgeben“-Mentalität, ja, für Fußball-Wunder. Und so reiht sich der jüngste Coup in die klubeigene Ruhmeshalle ein, direkt neben das Champions-League-Finale von 2005 (als Liverpool trotz eines 0:3-Rückstands gegen den AC Mailand gewann) und das Europa-League-Viertelfinale von 2016. Damals bog man gegen Borussia Dortmund ein 1:3 in letzter Sekunde in ein 4:3 um.

Im kollektiven Fußball-Gedächtnis verfestigt sich so das Bild eines Klubs, den man niemals abschreiben darf, dem selbst das unmöglichste Aufbäumen zuzutrauen ist. Vor allem im heimischen Stadion, wo die Fans eine einmalige Kulisse kreieren, ist Liverpool gefühlt unbesiegbar. Die legendäre Comeback-Mentalität hat sich eingebrannt ins Erbgut des Vereins.

Preetz sucht einen Trainer, der die Hertha-DNA versteht

Von der sogenannten Klub-DNA ist dieser Tage auch bei Hertha die Rede. Manager Michael Preetz sucht einen Trainer, der „die DNA des Vereins versteht und das behütet, für was wir stehen“. Womit sich die Frage stellt, was Hertha denn überhaupt verkörpert. Klubs mit einer klareren DNA zu finden, fällt jedenfalls nicht schwer.

Da wäre der FC Bayern mit seiner nicht sonderlich sympathischen, aber etablierten Mia-san-mia-Mentalität. Oder der FC St. Pauli, der sein linksalternatives Anderssein kurioserweise zur Marke gemacht hat. In Bremen wurde das alte Image der nicht besonders wohlhabenden, aber angriffslustigen Werder-Familie revitalisiert, auf Schalke klammern sie sich an die „Malocher“-Attitüde und selbst der oft verspottete Dosenklub aus Leipzig verfügt über ein klares Profil. Im schlimmsten Fall ist die Klub-DNA negativ besetzt, siehe „Vizekusen“ Bayer 04, aber zumindest ist sie vorhanden. Auf die Entdeckung der Hertha-DNA warte ich hingegen noch vergeblich.

Was zeichnet diesen Klub aus? Was hebt ihn von anderen ab? Das viel zu große Stadion? Die chronisch schlechten Rückserien? Die beständige Unbeständigkeit? Sie merken: Ich stichle, und natürlich ist mir klar, dass Michael Preetz vor allem auf die zuletzt sehr erfolgreiche Förderung eigener Talente abgezielt hat. Aber ob dieser nicht eben exklusive Ansatz zur Hertha-DNA reicht? Nein, das klare Bild vom Hauptstadtklub existiert in Deutschland nicht, und wenn, dann höchstens in Form eines unrühmlichen Vergleichs mit einem farblosen Nagetier.

Dass sich der Verein seit Jahren bemüht, sein Profil zu schärfen, kommt nicht von ungefähr. Zuletzt probierte es Hertha mit der Behauptung, Berlins ältestes Start-up zu sein, weil man für Innovation, Wagemut und Risikobereitschaft stehen wolle. Die Trainersuche wäre eine gute Gelegenheit, um diesen Anspruch mit Taten zu unterfüttern, vielleicht mit einem Coach aus Spanien, der eine andere Spielkultur mitbringt. Aber vielleicht gibt es am Ende auch Wichtigeres als das. Wie sagte Star-Trainer José Mourinho zu Liverpools Fußball-Wunder? „Hier ging es nicht um Taktik oder Spielphilosophie, hier ging es um Herz und Seele.“ Mir persönlich würde das schon reichen.