Große Erwartungen an einen Unbekannten

Berlin. 1000 Spiele in der besten Eishockeyliga der Welt klingen beeindruckend. Eine Meisterschaft dort ist die Krönung. Männer mit solchen Lebensleistungen erzeugen überall, wo sie auftauchen, ein respektvolles Raunen. Wie Marco Sturm etwa. Oder Uwe Krupp. Solchen Männern schenkt man sein Vertrauen. Selbst in ungewöhnlichen Situationen. Weil sie einfach viel richtig gemacht haben in ihrer Karriere als Sportler.

Von Toni Söderholm mag man Letzteres kaum erahnen. In der NHL war er nie, seine Laufbahn als Spieler ist gemeinhin als eher gewöhnlich einzuschätzen. Bei ihm raunt niemand. Über einen Mangel an Vertrauen kann sich der Finne trotzdem nicht beklagen. Beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) legen sie sogar die Zukunft der Nationalmannschaft in seine Hände. Am Freitag beginnt in der Slowakei die WM, dort führt Söderholm das Team erstmals in ein Turnier. Außenseiter Großbritannien ist am Sonnabend der erste deutsche Gegner (16.15 Uhr, Sport1).

Söderholm fehlt der große Name

Dann startet ein Experiment in seine heiße Phase. Eines, auf das sie sich guten Gewissens einlassen beim DEB. Weil der Mut zum Risiko schon reich belohnt worden ist. Krupp und Sturm besaßen kaum Erfahrung, als sie vom Verband zu Bundestrainern auserkoren wurden. Ihr herausragendes Spielerdasein, dem sie gerade erst entwachsen waren, genügte als Eignungsnachweis. Ihrem Ruf wurden sie schließlich auch gerecht. Krupp mit Platz vier bei der WM 2010, Sturm mit Olympiasilber 2018 – es waren die größten Erfolge des deutschen Eishockeys seit Jahrzehnten.

Söderholm gewann 2016 noch den Meistertitel mit München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), auch er ist mit 41 Jahren ein junger Trainer. Einer, der vor seiner Verpflichtung im Dezember 2018 in der dritten Liga beim SC Riessersee coachte. Der das Team im Jahr zuvor ins Finale der zweiten Liga geführt hatte, dann aber aus Geldmangel eine Klasse tiefer antreten musste. Jetzt ist er unvermittelt drei Stufen höher angekommen. Der Unterschied zu Sturm und Krupp liegt vor allem darin, dass Söderholm keinen großen Namen hat.

Es geht gleich um die Olympia-Qualifikation

Dafür sind die Anforderungen bei ihm um einiges höher angesiedelt. „Wir erwarten, dass es keinen Bruch gibt nach dem Aufschwung der letzten Jahre“, sagt DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel. Sowohl Krupp als auch Sturm übernahmen das Team nach enttäuschenden Jahren. Gerade Sturm gab dem deutschen Eishockey viel Selbstbewusstsein, eilte von Erfolg zu Erfolg mit den Viertelfinalteilnahmen 2016 und 2017, der Olympiaqualifikation und der sensationellen Silbermedaille in Südkorea. Seine Triumphe führten ihn zurück in die NHL, wo er nun als Co-Trainer in Los Angeles arbeitet.

Söderholm sieht darin eher eine große Chance. „Ich spüre keinen Druck von der Arbeit, die Marco geleistet hat. Ich mache meine Arbeit, Ergebnisse kommen, wenn die Arbeit gut genug ist“, sagt der Finne. Es geht gleich um viel für ihn, mit einem Einzug in das Viertelfinale soll möglichst schon die Qualifikation für Olympia 2022 gesichert werden. Das letzte Testspiel am Dienstag in Mannheim gegen die USA (2:5) gab Söderholm bereits einen Vorgeschmack, was bei der WM auf ihn zukommt. „Das wird eine Super-WM. Was die Top-Nationen aufrufen, ist gewaltig“, sagt DEB-Präsident Franz Reindl. Das frühe Scheitern vieler Favoriten-Teams in der NHL führt in der Slowakei zu einer seltenen Star-Schwemme.

Spieler sind überzeugt vom neuen Mann

Auch der neue Bundestrainer kann bei seiner WM-Premiere auf NHL-Stars zählen, mit Leon Draisaitl gehört der zweitbeste Torschütze (50 Treffer) der besten Liga der Welt zum deutschen Team. Trotzdem muss Söderholm vor allem einen Umbruch gestalten, der nach Olympia mit einigen Rücktritten unmittelbar begann und mit dem anschließenden elften Platz bei der WM 2018 einige Problemfelder aufzeigte. „Wir brauchen etwas schnellere Entscheidungen mit der Scheibe von hinten raus. Wir müssen konsequent von Wechsel zu Wechsel richtig in Position stehen. Ein halber Meter ist entscheidend auf diesem Niveau“, lautet das Fazit des Trainers, der gut deutsch spricht, nach der WM-Vorbereitung.

Toni Söderholm an der Bande.

Foto: Lino Mirgeler / dpa

Diese Wochen nutzte der Coach auch dazu, die Spieler von sich zu überzeugen. „Er bringt Struktur mit, jeder weiß, was er zu machen hat“, sagt Stürmer Frederik Tiffels von den Kölner Haien. Angreifer Frank Mauer kennt Söderholm noch aus München, wo er auch Entwicklungstrainer war: „Er ist fachlich ungeheuer gut.“ Zumindest die Stimmung in der Nationalmannschaft scheint also weiter so gut zu sein wie in den Tagen, als Marco Sturm ihr Trainer war. Jetzt müssen noch die passenden Ergebnisse folgen.

Spielplan

Bei der WM starten 16 Teams in zwei Achtergruppen. Deutschland trifft auf Großbritannien (11.5.), Dänemark (12.5.), Frankreich (14.5.), Slowakei (15.5.), Kanada (18.5.), die USA (19.5.) und Finnland (21.5.). Um in das Viertelfinale einzuziehen, ist Platz vier in der Gruppe notwendig. Die Spiele werden von Sport1 übertragen.