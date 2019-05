Nun schwärmt sogar Mourinho über Klopp

Nach der spektakulären Aufholjagd des FC Liverpool im Halbfinale der Champions League war Teammanager Jürgen Klopp von der Einstellung seiner Mannschaft begeistert. „Mit jedem anderen Team hätte ich nicht geglaubt, dass es möglich ist. Die Spieler sind Mentalitätsgiganten“, sagte Klopp nach dem 4:0 (1:0) im Rückspiel gegen den FC Barcelona. Das Hinspiel hatten die Katalanen mit 3:0 gewonnen.„Es war eine außergewöhnliche Nacht. Das haut dich um“, so der 51-Jährige, der zum dritten Mal in seiner Karriere im Endspiel der Königsklasse steht.

Nach diesem „Wunder von Anfield“ hat sich selbst Klopp-Kritiker Jose Mourinho vor dem Teammanager des FC Liverpool verneigt. „Für mich hat dieses Comeback einen Namen: Jürgen“, sagte der Portugiese als TV-Experte: „Das ist die Spiegelung seiner Persönlichkeit: niemals aufgeben, sein Kampfgeist. Hier ging es nicht um Taktik oder Spielphilosophie, hier ging es um Herz und Seele.“

Für Mourinho, der selbst mit dem FC Porto (2004) und Inter Mailand (2010) zweimal die Königsklasse gewinnen konnte, sollte nun auch Klopp den Henkelpokal in die Höhe stemmen: „Jürgen verdient es.“ Klopps Arbeit in Liverpool nannte Mourinho zudem „fantastisch“. Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche in Barcelona klang Mourinho aber noch ganz anders. „Jürgen ist seit dreieinhalb Jahren in dem Verein und gewinnt absolut nichts“, hatte der jüngst bei Manchester United entlassene Mourinho beim TV-Sender beIN Sports gesagt.