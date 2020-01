Alba schlägt Würzburg souverän - Dritter Platz fast sicher

In der Basketball-Bundesliga ist Alba der dritte Platz kaum mehr zu nehmen.

Berlin. Alba ist der dritte Platz in der Basketball-Bundesliga kaum noch zu nehmen. Der Hauptstadtclub ließ am Sonntag s.Oliver Würzburg in eigener Halle beim 108:69 (49:28)-Erfolg keine Chance. Bei noch drei ausstehenden Spielen hat Alba vier Minuspunkte Vorsprung auf das fünftplatzierte Vechta und zudem den direkten Vergleich gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 19 sowie Derrick Walton und Niels Giffey mit je 15 Punkten.

Alba kam vor 8871 Zuschauern gut in die Partie und ging auch gleich 12:3 in Führung. Die Defensive stand gut und so kamen die Gastgeber immer wieder zu Ballgewinnen. Mitte des ersten Viertels wurde der Vorsprung dann erstmalig zweistellig (20:10). Würzburg hatte besonders unter dem Korb Probleme, dagegen zu halten.

Alba geht souverän in Führung

Gleich zu Beginn des zweiten Viertels konnte Alba seine Führung auf 20 Punkte ausbauen (35:15). Anschließend riss offensiv allerdings etwas der Faden. Es gab viele Fehlwürfe. Doch die Gäste konnten daraus keinen Profit ziehen, weil auch sie viele Würfe vergaben. So hielten sich die Berliner die Gäste bis zur Pause auf Distanz.

Nach der Halbzeit wechselte Alba-Trainer Aito Garcia Reneses mehr durch. Das tat der Berliner Souveränität aber keinen Abbruch. Zumal Würzburg offensiv zu wenig zu bieten hatte. Einzig einige erfolgreiche Drei-Punkt-Würfe verhinderten eine noch deutlichere Niederlage. Im letzten Abschnitt nahm Alba Tempo raus, traf aber weiter fast nach Belieben und siegte am Ende souverän.