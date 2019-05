Kienle verpasst Sieg und Podest beim Saisoneinstieg klar

St. George. Triathlet Sebastian Kienle hat den Sieg und auch einen Podestplatz bei seinem Saisoneinstieg klar verpasst.

Der Ironman-Weltmeister von 2014 belegte beim 70.3 Ironman St. George im US-Bundesstaat Utah den siebten Platz. Der 34-Jährige aus Mühlacker benötigte für die Distanz von 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen 3:53:28 Stunden. Auf Platz eins wies Kienle einen Rückstand von 4:18 Minuten auf.

Nicht zu schlagen war Rodolphe Von Berg. Der US-Amerikaner gewann in 3:49:10 Stunden, Zweiter wurde Bart Aermouts aus Belgien vor dem Kanadier Jackson Laundry.

Für Kienle war es auch das erste Rennen seit seinem Verletzungsaus bei der Ironman-Weltmeisterschaft im Oktober vergangenen Jahres auf Hawaii. Eine hartnäckige Achillessehnenverletzung ließ ihn danach auch noch längere Zeit nur eingeschränkt trainieren. In den vergangenen Wochen hatte er unter anderem im spanischen Girona auch mit dem zweimaligen Ironman-Weltmeister Jan Frodeno trainiert. Der 37-Jährige startet an diesem Sonntag beim Triathlon im südwestfälischen Buschhütten über die Kurzdistanz (1/40/10) in die Saison.