Spandaus Hunger nach zwei Pokalen

Berlin. In diesem Jahr fällt die Reisegesellschaft etwas größer aus. Mit 45 Personen brechen die Wasserfreunde Spandau am Freitag zur Pokalendrunde nach Düsseldorf auf und füllen so mal eben einen halben ICE-Waggon. Neben den Männern als jahrelanger Stammgast des Turniers sind dieses Mal erstmals auch die Frauen mit dabei, die sich in ihrer ersten Saison auf Anhieb für das Final Four qualifiziert haben.

Auf die Frage, mit wie vielen Pokalen sie die Heimreise antreten werden, kommt die Antwort der beiden Kapitäne Marko Stamm und Belén Vosseberg wie aus einem Mund: „Mit zweien, ganz klar!“

Erst ein Klub konnte beide Pokale gewinnen

Im Halbfinale treffen die Männer zunächst auf den ASC Duisburg, die Frauen auf Titelverteidiger Nikar Heidelberg, der in dieser Saison jedoch schwächer einzuschätzen ist. Im Normalfall geht es für beide Teams dann tags darauf im Endspiel gegen Waspo Hannover um die ersten Titel des Jahres.

Erst ein Klub hat in einem Jahr beide Pokalwettbewerbe gewonnen: 2016 gelang Bayer Uerdingen dieses Kunststück auch nur deshalb, weil Spandaus Männern der Titel aberkannt wurde, da sie einen gesperrten Spieler eingesetzt hatten.

Die Statistik spricht aber für Hannover

Seitdem haben die Wasserfreunde die Pokaltrophäe nicht mehr nach Berlin geholt – zuletzt siegte zweimal hintereinander Hannover. Auch deshalb ist der Stellenwert des Pokals aus Sicht von Marko Stamm deutlich gestiegen: „Früher hat man ihn eher so mitgenommen, aber inzwischen geht es richtig zur Sache. Mit Waspo ist es ein Duell auf Augenhöhe. Da will jeder gewinnen und noch einmal Selbstvertrauen für das Play-off tanken.“

Von den fünf Aufeinandertreffen in dieser Saison hat Hannover drei gewonnen, Spandau nur zwei. „Waspo hat individuell sehr gute Spieler, aber wir haben das bessere Team“, beharrt Stamm. „Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung werden wir sie schlagen.“

Für die Frauen wäre der Pokalsieg der erste Titel überhaupt

Für die Männer wäre es der 31. Pokalsieg, für die Frauen dagegen der erste nationale Titel überhaupt. „Ich denke, das hätte noch einmal eine ganz andere Bedeutung“, meint Belén Vosseberg. Von der anfänglichen Zurückhaltung in Teilen des Vereins ist nichts mehr zu spüren. Stattdessen ist die Begeisterung über den rasanten Aufstieg des Frauenteams riesig, das erst im Sommer ins Leben gerufen worden ist und nun den deutschen Wasserball im Sturm erobert.

In der Bundesliga haben die Spandauerinnen die vergangenen acht Spiele gewonnen. Kein anderes Team trainiert so professionell wie die Wasserfreundinnen, zudem sorgen die zahlreichen Nationalspielerinnen für zusätzliche Qualität. „Wir wissen, dass wir uns eigentlich nur selbst schlagen können“, sagt Vosseberg.

In Spandau soll auch ein Nachwuchsteam etabliert werden

Sie glaubt, dass Berlins Frauen die nationale Wasserballszene bald ähnlich dominieren könnten wie die Männer. Ziel ist die Teilnahme am Europacup, zudem soll ein Nachwuchsteam installiert werden, wovon auch die Nationalmannschaft profitieren würde. „Wir wollen das Projekt nachhaltig gestalten. Wenn wir in Spandau etwas machen, dann machen wir es richtig“, sagt Marko Stamm.

Er ist nicht nur Mannschaftskapitän bei den Männern, sondern betreut auch die Frauen als Trainer – mit Belén Vosseberg ist er zudem privat liiert. Am Wochenende ist daher gutes Zeitmanagement gefragt, um beiden Aufgaben ordentlich gerecht zu werden. Stamm meint: „So aufgeregt wie in diesem Jahr war ich vor dem Pokal schon lange nicht mehr.“