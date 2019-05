DFB-Pokalfinale 2019 in Berlin - Tickets, Termin, TV & Stream

Finale im DFB-Pokal: Am 25. Mai kämpfen RB Leipzig und der FC Bayern München in Berlin um den Titel. Alle Infos zum Termin, Tickets, Fanfeste, TV-Termin & Stream.

RB Leipzig gegen den FCB DFB-Pokalfinale 2019 in Berlin - Was Fans wissen müssen

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!" Bereits zum 76. Mal findet in diesem Jahr das DFB-Pokalfinale im Olympiastadion Berlin statt. RB Leipzig steht nach dem 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV erstmals im DFB-Pokalfinale. Am 25. Mai trifft die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick in Berlin auf den Rekordpokalsieger FC Bayern München.

Der aktuelle Titelträger Eintracht Frankfurt ist nicht mehr im laufenden Wettbewerb vertreten. Dafür steht zumindest dessen Ex-Coach Niko Kovac zum dritten Makl in Folge im Pokalfinale. Alle wichtigen Infos, wie und wo Sie das Finale des DFB-Pokals verfolgen können:

Wo wird das Finale ausgetragen?

Ausgetragen wird das Finale im Berliner Olympiastadion, wo seit der Saison 1984/85 alle Finalspiele stattfinden. Die historische Arena bietet Platz für etwa 75.000 Zuschauer.

Wann findet das Pokalfinale statt?

Das Endspiel der DFB-Pokal-Saison 2018/19 ist für Sonnabend, den 25. Mai 2019, angesetzt und soll um 20 Uhr angepfiffen werden.

Wie komme ich an Tickets?

Leider nicht mehr im Vorverkauf des DFB. Die Bewerbungsfrist im Ticket-Webshop zum DFB-Pokalfinale 2019 in Berlin endete bereits am 22. Februar 2019 um 20.00 Uhr. Beide Vereine haben ein eigenes Kontingent an Karten. Dem FC Bayern standen zum diesjährigen Finale rund 21.500 Eintrittskarten zur Verfügung. Als letztmögliche Bestellfrist legte der Verein den 30. April 2019 fest. Die Verlosung beginnt Anfang Mai. Tickets können über das Online-Anfragen-Portal des Vereins angefragt werden.

Der Vorverkauf des RB Leipzig für das DFB-Pokalfinale startet am 6. Mai um 10.00 Uhr für Mitglieder des Fanclubs und Dauerkartenbesitzer und ab dem 8. Mai und nach Verfügbarkeit auch für registrierte Fans. Ein freier Vorverkauf wird nach Angaben des Vereins nicht stattfinden.

Wie komme ich am besten zum Olympiastadion Berlin?

Fußballfans, die zum Olympiastadion wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr und fahren mit der U2 bis zum U-Bahnhof Olympiastadion oder mit der S-Bahnlinie S9 zum S-Bahnhof Olympiastadion. Mit den Buslinien M49 und 218 erreichen Fans die Haltestelle Flatowallee und mit der Buslinie 104 den U-Bahnhof Neu-Westend. Von den Stationen kann das Olympiastadion Berlin zu Fuß erreicht werden. Bei einer Anfahrt mit dem Auto zum Olympiastadion können eine Vielzahl öffentlicher Parkplatze genutzt werden, die teilweise gebührenpflichtig sind (ca. 10 Euro).

Wo feiern die Fans?

Auch zu den Aktionen rund um das Spiel gibt es bereits erste Infos. Demnach findet das RB-Fanfest auf dem Berliner Breitscheidplatz statt. Die Fans der Münchner versammeln sich auf dem Alexanderplatz.

Wird das Pokalfinale im Free-TV und Stream übertragen?

Das Pokalfinale RB Leipzig gegen den FC Bayern München wird live im Ersten übertragen. Die ARD beginnt am Samstagabend (25. Mai) um 20 Uhr mit der Übertragung. Neben der TV-Übertragung des Pokalspiels bietet die ARD auch einen Live-Stream an mit der die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann.

Übertragung des Finales RB Leipzig gegen den FCB auf Sky

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem FCB um 20.15 Uhr. Darüber hinaus haben alle Sky-Kunden, die es am Sonnabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo anzusehen.

RB Leipzig gegen den FC Bayern München im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Finale des DFB-Pokals RB Leipzig gegen den FC Bayern München live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: RB Leipzig vs. FC Bayern München

