Vierter Doppelsieg hintereinander für Mercedes

Valtteri Bottas (M.) jubelt über seinen zweiten Sieg in dieser Saison. Sebastian Vettel (l.) kann als Dritter nur applaudieren.

Das gab es noch nie in der Formel 1: Die Silberpfeile sind auf bestem Weg, Geschichte zu schreiben. Vettel ist wieder nur Zuschauer.

Baku. Valtteri Bottas und Lewis Hamilton haben der Konkurrenz von Ferrari beim Großen Preis von Aserbaidschan erneut keine Chance gelassen. Der Finne hat mit seinem zweiten Sieg, dem ersten in diesem Rennjahr überhaupt von einer Pole-Position, wieder die WM-Tabellenführung übernommen.

Im konzerninternen Duell steht es 87:86 gegen Titelverteidiger Lewis Hamilton. Es war ein historischer Sieg: Vier Doppelerfolge hintereinander zum Saisonstart, das gab es noch nie in der Formel 1. Sebastian Vettel ist, wie im Rennen, Dritter (52 Punkte). Er hatte am Ende fast zwölf Sekunden Rückstand.

Jetzt jagen die Siegerpfeile nur sich selbst. Bottas ist nach dem Traumstart „sehr, sehr stolz.“ Tatsächlich, der Mann kann sogar lächeln. Er hat sich von Hamilton treiben lassen, aber er ist nicht daran zerbrochen. Die Formel 1 hat einen neuen Mister Cool. „Es ist unglaublich, auf welchem Level wir als Team gerade arbeiten.“

Dritter und fünfter Platz für Ferrari

Das lässt sich von der Scuderia Ferrari nur mit Einschränkungen behaupten. Vettels dritter Platz geht in Ordnung, weil ihn anfänglich die Reifen aus dem Rhythmus bringen, danach ist schon alles gelaufen.

Kollege Charles Leclers Wiedergutmachung für die versaute Qualifikation sind ein fünfter Platz und die schnellste Rennrunde. Das zeigt, dass in Maranello nicht alles schlecht ist.

„Wir müssen sie jagen“, fordert Leclerc. Vettel sagt, dass jedes Rennen wichtig sei, um das Auto besser zu verstehen.

Scuderia wirft Sieg bereits in der Qualifikation weg

Auch in Baku fehlt ihm nämlich anfangs das nötige Vertrauen. Immer dann, wenn Ferrari patzt, sind Valtteri Bottas und Lewis Hamilton zu Stelle.

Sebastian Vettel und Charles Leclerc haben ihre Chancen auf den ersten Sieg in Rot in diesem Jahr in einem chaotischen Qualifikationsstraining weggeworfen, der Monegasse sogar im Wortsinn.

„Was bin ich bescheuert“, stöhnte die große Überraschung dieser Saison nach seinem Crash an der engsten Stelle der Piste. Vettel kam nicht über Rang drei hinaus, weshalb es am Start für ihn auch kein Durchkommen nach vorn gibt.

Warum sich Hamilton nach dem Rennen ärgert

Die beiden Mercedes-Fahrer machen einfach dicht, dann greift Hamilton seinen Kollegen Bottas an, entsinnt sich aber der Team-Anweisung, dass beide Autos freie Fahrt hätten, nur eben nicht versuchen sollten, zu zweit durch eine enge Kurve zu kommen. „Ich bin zu freundlich gewesen“, ärgert sich der Brite hinterher.

Vor den Stadtmauern von Baku: Charles Leclerc fuhr seinen Ferrari am Ende auf Rang fünf.

Foto: Clive Mason / Getty Images

Bottas zieht in der ersten Runde davon, als würde er seiner Lieblingsbeschäftigung Hundeschlittenrennen nachkommen, macht zwei Sekunden auf Hamilton gut. Der setzt sich schnell von den Ferrari ab, Vettel kann nicht folgen.

Leclerc, dessen Qualifikationszeit vor dem Unfall noch für die achte Startposition gereicht hat, drängt mit den härteren Medium-Reifen beständig nach vorn. Er ist nach zehn Runden Vierter, und nähert sich Vettel, dem von der Box zugerufen wird: „Mach jetzt Druck!“

Taktikspiel am Kaspischen Meer

Den macht aber der Monegasse, er ist in der zwölften Runde hinter Vettel. Die Schmach des Überholtwerdens wird dem Heppenheimer durch einen Boxenstopp erspart.

Auch Bottas und Hamilton kommen früher als geplant, damit wird das Rennen am Kaspischen Meer zum Taktikspiel – immer mit dem drohenden Damoklesschwert einer Safety-Car-Phase.

So kommt Leclerc zur zwischenzeitlichen Führung und Vettel näher heran. Aber die Hoffnung auf die Wende erfüllt sich für dieses Mal nicht. Stattdessen jagen sich Hamilton und Bottas gegenseitig, als würde gar kein rotes Auto mitfahren.

20 Runden vor Schluss holt sich Bottas Führung zurück

Die Frage des Rennens, das zivilisierter – um nicht zu sagen: langweiliger – abläuft als gedacht, gilt dem Zustand der Pneus am Ende des Rennens: Welche Strategie ist die beste?

Und dazwischen natürlich immer das Bangen bei allen, dass jede Unachtsamkeit einen nicht mehr gut zu machenden Fehler bedeuten kann. Bottas gerät zur Rennmitte unter den Druck, an Leclerc vorbeizumüssen, weil hinter ihm Hamilton und Vettel näher rücken.

Lewis Hamilton (r.) konnte sich über seinen zweiten Platz freuen.

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Der Finne macht 20 Runden vor Schluss kurzen Prozess und lässt den Ferrari hinter sich, Hamilton folgt auf dem Fuß. Leclerc nimmt, als auch Vettel angreift, das Gas raus – bloß nicht noch eine blöde interne Kollision riskieren.

Als Sechster reiht sich Leclerc nach seinem Pflichtstopp wieder ein, er hat jetzt die frischesten Reifen. Schafft er es wieder ganz nach vorn? Oder hat man ihn dazu viel zu spät reingeholt? Zehn Runden vor Ende kommt eine neue Komponente in den Reifenpoker, das Rennen ist virtuell neutralisiert.

Leclerc erhält Extrapunkt für schnellste Rennrunde

Auf abgekühlten Reifen geht es wieder neu los, Hamilton allein hat zwei Sekunden eingebüßt während dieser Phase – und damit seine Siegchance. Vor allem hat er Vettel wieder im Nacken.

Doch die Lässigkeit, mit der Mercedes zu Werke geht, ist auch diesmal Trumpf. Hamilton macht sich zwei Runden vor Schluss im Rückspiegel von Bottas breit, die beiden sind innerhalb von einer Sekunde. Wieviel Risiko geht Hamilton? Volle Attacke, wie immer.

Bottas verteidigt sich mit dem Knopf für den Zusatzschub, der eigentlich zum Überholen gedacht ist. Immerhin gelingt es Charles Leclerc am Ende noch, mit einem weiteren frischen Satz Reifen den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde einzufahren. Er wird Fünfter hinter Max Verstappen. Doch die Formel 1 kehrt in zwei Wochen zum Neustart in Europa mit der Hackordnung des Vorjahres zurück.