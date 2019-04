Warum die Füchse-Torhüter der Schlüssel zum Erfolg sind

Wenn die Berliner am Sonntag um den Einzug ins Final Four des EHF-Cups kämpfen, stehen auch Heinevetter und Semisch im Mittelpunkt.

Berlin. Viel Zeit hatte Malte Semisch nicht. Nicht einmal viereinhalb Stunden stand der Torhüter der Füchse Berlin in dieser Saison bisher zwischen den Pfosten. Zumindest in der Handball-Bundesliga. Sich in quasi einem halben Arbeitstag überzeugend zu präsentieren, gelingt den wenigsten. Und so haderte auch der 26-Jährige mit seiner Situation.

„Ich bin Mitte 20, ich will spielen und muss jetzt einfach sehen, dass ich vorankomme“, sagt Semisch. Die Konsequenz: Der 2,08 Meter große Keeper beendet sein Abenteuer Hauptstadtklub nach nur einem Jahr und wechselt zur Bundesliga-Konkurrenz nach Minden.

Im EHF-Cup zeigte Semisch gute Leistungen

Bis es so weit ist, will sich Semisch aber noch „mit ein, zwei guten Leistungen verabschieden“, sagt er. „Gerade im Fuchsbau. Das wär ganz schön.“ Am liebsten schon am Sonntag, wenn das Viertelfinal-Rückspiel gegen seinen Ex-Klub Hannover im EHF-Pokal (15 Uhr, Schmeling-Halle und DAZN) ansteht und die Füchse den Einzug ins Final Four (17./18. Mai in Kiel) perfekt machen wollen.

Beim 34:26-Hinspielerfolg am Ostersonntag bekam Semisch zwar keine Einsatzzeit. In der Gruppenphase des EHF-Cups hatte der Torhüter aber bereits gezeigt, warum ihn die Füchse im vergangenen Sommer nach Berlin gelotst hatten. Gegen Balatonfüredi (zehn Paraden) und Logrono La Rioja (12) war er einer der Stärksten im Team von Trainer Velimir Petkovic. „Das waren Spiele, in denen ich ein bisschen mehr Zeit bekommen habe“, sagt Semisch, der sich von Saisonbeginn an hinter Silvio Heinevetter einreihen musste. Trotzdem bilden die beiden „harmonisches“ Torhüter-Duo. „Auch wenn es vielleicht nicht immer danach aussieht. Wir reden viel miteinander“, sagt Semisch.

Neu-Fuchs Ziemer schwärmt von der Schmeling-Halle

Weil er aber dann doch zu selten am Nationaltorwart vorbeikam, neigt sich seine Zeit bei den Füchsen dem Ende zu. Sein Nachfolger steht schon bereit und ist ein alter Bekannter. Mit Martin Ziemer hatte Semisch in Hannover ein erfolgreiches Duo gebildet, das in der vergangenen Saison den Startplatz im EHF-Cup gesichert hatte.

Und genau dort treffen sich die beiden nun wieder. In ungewöhnlicher Rollenverteilung. Semisch mit den Füchsen, die er aber schon im Sommer wieder verlässt. Ziemer mit Hannover, der seinen ehemaligen Partner bei den Berlinern dann ersetzen wird und sich am Sonntag schon mal seinen zukünftigen Arbeitsplatz anschauen kann. „Berlin hat eine der schönsten Hallen, jeder spielt dort gern“, sagt der 36-Jährige.

Hannover will Debakel vergessen machen

Ob er genau dort in der kommenden Spielzeit mit Silvio Heinevetter ein Duo bildet, bleibt abzuwarten. Die Streitereien um den Wechsel des Stammtorhüters zur MT Melsungen habe Ziemer „nur am Rande mitbekommen“. Er sei aber lange genug im Geschäft, um nicht allzu viel auf Gerüchte zu geben. Der Routinier freut sich auf seine Zeit in Berlin. Egal mit wem er sich am Ende den Platz im Tor teilt.

Es ist also durchaus ein brisantes Trio, das da am Sonntag aufeinandertrifft. Und alle haben unterschiedliche Ziele. Semisch will mehr Spielzeit, Ziemer das Debakel aus dem Hinspiel vergessen machen. „Wir gehen nicht hoffnungslos in die Partie“, sagt er. Und Heinevetter? Der trug mit zwölf Paraden dazu bei, dass die Berliner mit einem angenehmen Acht-Tore-Polster ins Rückspiel gehen können.

Mai ist für die Berliner der Monat der Wahrheit

„Das ist Heine, den wir jetzt im Finish brauchen“, sagt Trainer Petkovic, der in den vergangenen Wochen unzufrieden war mit den Leistungen des 34-Jährigen. „Nicht nur ich war nicht zufrieden. Er war nicht zufrieden, die sportliche Führung nicht. Heine wusste auch, dass das nicht sein Anspruch ist, dass das nicht das ist, was wir von ihm erwarten. Wir haben alle gesprochen“, sagt der Coach, dessen Torhüter sich ein wenig zu seinen Sorgenkindern entwickelt haben.

Dabei kommt es gerade jetzt, im Rückspiel gegen Hannover und vor allem im Saisonendspurt auf die Keeper an. „Mai ist der wichtigste Monat in einer Saison. Da kannst du etwas gewinnen“, sagt Petkovic mit Blick auf das Finalturnier in Kiel, in das die Berliner als Titelverteidiger gehen würden. Und vielleicht gewinnt auch Malte Semisch noch etwas – einen Titel zum Abschied und noch wichtiger: Einsatzzeit.