BBL: Alba Berlin gegen den FC Bayern München im TV & Stream

30. Spieltag in der BBL: Am Sonntag empfängt Alba Berlin den FC Bayern München. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Alba Berlin hat im Kampf um eine gute Playoff-Platzierung in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen. In einem Nachholspiel unterlagen die Berliner in letzter Sekunde bei medi Bayreuth mit 79:80 (41:35). Es war die erste Pleite nach zuletzt sieben Liga-Siegen in Serie. Alba bleibt dennoch Tabellendritter.

Jetzt geht es für die Berliner am Sonntag (28. April, 18.00 Uhr) in der Mercedes-Benz Arena gegen den FC Bayern München. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der BBL im Dezember letzten Jahres unterlagen die Berliner knapp mit 81:83.

Alba Berlin gegen Basketball Löwen Braunschweig live im Stream

Alle Spiele der BBL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot drei Monate lang gratis (danach 9,95 Euro pro Monat), für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (16,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Basketball“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomb asketball.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Heimspiel gegen den FC Bayern München können online auf der Alba-Internetseiter erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Spiel findet am Sonntag (28. April) um 18.00 Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Alba Berlin vs. FC Bayern München

