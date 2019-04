Aleksander Dzembritzki zu Finals 2019: „Das ist eine kleine Olympiade

Berlin. Die Vergleichsebene liegt enorm hoch. „Das ist eine kleine Olympiade, eine Veranstaltung mit sehr hohem Stellenwert“, sagt Aleksander Dzembritzki, Staatssekretär für Sport des Landes Berlin, 100 Tage vor dem Beginn der Finals 2019. In zehn Sportarten werden am 3. und 4. August in Berlin 194 deutsche Meister gekürt. Die ganze Stadt verwandelt sich dann in eine große Sportarena.

Die Idee dazu kam aus Berlin, umgesetzt wird sie durch das Interesse von ARD und ZDF, in den Sommersportarten ähnlich wie bei den Wintersportarten an einem Wochenende viele verschiedene Sportarten zu bündeln und Wettkämpfe zu übertragen. Vor allem Randsportarten wie Bogenschießen, Moderner Fünfkampf oder auch der Bahnradsport profitieren davon, dass die öffentlich-rechtlichen Sender zwei Tage lang mit fast 20 Stunden viel Sendezeit im Fernsehen zur Verfügung stellen.

Kanuten dürfen mal in der Innenstadt paddeln

„Das ist eine Neuerung, die sich hoffentlich durchsetzt. Es ist eine Riesensache, dass das Fernsehen eine nationale Meisterschaft überträgt in so vielen Randsportarten. Das setzt das Niveau der Veranstaltung extrem nach oben“, sagt der Berliner Bahnradsportler Theo Reinhardt, der im März zum zweiten Mal in Folge Weltmeister im Madison geworden ist.

Auch die Kanuten suchen am ersten August-Wochenende ihre Meister. „Die Location ist cool direkt an der Oberbaumbrücke“, sagt der Berliner Olympiasieger Ronald Rauhe und freut sich über Rennen in der Innenstadt, die es sonst in dieser Form nicht gibt. Ebenso Schwimmer, Turner, Triathleten, Leichtathleten, Wasserspringer und Boxer starten bei den Finals.