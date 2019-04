Timo Boll als einziger Deutscher im Achtelfinale der WM

Timo Boll gewann in der 3. Runde in 4:0 Sätzen gegen den Japaner Masataka Morizono.

Budapest. Timo Boll hat bei der Tischtennis-WM in Budapest als einziger deutscher Spieler das Achtelfinale im Einzel erreicht. Der 38 Jahre alte Europameister gewann am Mittwoch in der 3. Runde in 4:0 Sätzen gegen den Japaner Masataka Morizono und trifft jetzt am Donnerstag in der Runde der besten 16 auf den Weltranglisten-Zehnten Jang Woojin aus Südkorea.

„Das war ein gutes Spiel“, sagte Boll. „Die Problemzonen, die ich in den vergangenen Wochen hatte, waren zumindest in diesem Spiel nicht mehr zu spüren. Bislang habe ich hier keine Schmerzen gehabt.“ Vor seinem nächsten Gegner Jang Woojin hat der Weltranglisten-Fünfte allerdings einen großen Respekt. “Er hat einen sehr, sehr starken Aufschlag, eine starke Vorhand und spielt sehr präzise. Das ist noch einmal eine andere Stufe“, sagte er.

Vor Bolls Erfolg waren sein Doppelpartner Patrick Franziska gegen den Südkoreaner Lee Sangsu (1:4) und überraschend auch der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov gegen den Kroaten Tomislav Pucar (3:4) in der 3. Runde ausgeschieden. «Das war sicherlich nicht mein bestes Tischtennis. Er hat mehr riskiert, gut gespielt und am Ende verdient gewonnen», sagte Ovtcharov über den Bundesliga-Profi des TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell.