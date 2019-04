DFB-Pokal: RB Leipzig gewinnt gegen den Hamburger SV

Hamburg. Die Anzeigentafel im Volksparkstadion zeigte 22:32 Uhr an, als sich gefühlt noch einmal ganz Hamburg erhob. Es liefen die letzten Sekunden eines berauschenden Pokalabends, den RB Leipzig am Ende mit 3:1 für sich entscheiden sollte. Die HSV-Fans nahmen ihre Schals ein letztes Mal in die Hände, sangen „Mein Hamburg lieb ich sehr“ und zollten ihren Helden den verdienten Respekt.

Es folgte der Schlusspfiff – und die Gewissheit, dass der große Traum vom Pokalfinale in Berlin sich für den HSV auch nach 32 Jahren nicht realisieren lassen sollte.

„Ist natürlich schade, weil wir echt gut mitgehalten haben“, sagte HSV-Torwart Julian Pollersbeck. „Das ist eine Wahnsinnsmannschaft, mit Bayern die beste deutsche Mannschaft“, sagte er zum Gegner.

Poulsen und Sabitzer treffen das leere Tor nicht

Tatsächlich wurde Leipzigs Goliath-Abwehr vom Pokal-David zunächst nicht gefordert. Im Gegenteil: Ein Fehlpass von

Janjicic führte bereits nach gut zehn Minuten zur ersten Ecke – und diese wenige Sekunden später zum ersten Treffer (12.). Leipzigs Däne Yussuf Poulsen durfte frei zum 1:0 einköpfen. Dem Großteil der 52.365 Zuschauer schwante nach der Anfangsviertelstunde Böses.

So war es wenig später nur dem heldenhaften Einsatz des linken Torpfostens zu verdanken, dass weder Poulsen noch Marcel Sabitzer das ansonsten leere HSV-Tor nicht trafen. „Normalerweise muss das Spiel nach 20 Minuten entschieden sein“, sagte Leipzig-Coach Ralf Rangnick.

Der berühmte Stecker wäre in diesem Moment gezogen worden. Wurde er aber nicht. Und das Spektakel sollte nun erst so richtig beginnen. Bakery Jatta tauchte plötzlich links vorne auf, stibitzte Kevin Kampl den Ball und schoss diesen aus 25 Metern aufs – und zur Überraschung aller ins Tor. 1:1 nach 23 Minuten – wer hätte das gedacht?

Nach Jattas Ausgleich hofft der HSV

„Vergesst die Angst, die mal war! Der Sieg ist unser, na klar!“, stand auf einem Transparent, das bei Anpfiff quer über der Nordtribüne gespannt war. Und wirklich: Die Angst vor den pfeilschnellen Leipzigern wich mehr und mehr der Zuversicht, Historisches zu schaffen.

Lediglich eine Chance von Timo Werner (27.) musste die HSV-Hintermannschaft in der ersten Halbzeit noch überstehen. Auf der Gegenseite hatte allein Khaled Narey zwei Riesen-Möglichkeiten (32. und 42.) nach zwei Riesen-Vorlagen durch den bärenstarken Douglas Santos.

Als Schiedsrichter Felix Brych nach 45 atemberaubenden Minuten zur verdienten Pause bat, wurden die Protagonisten mit donnerndem Applaus verabschiedet.

Eigentor von Janjicic kurz nach der Pause

Der guten Stimmung sollte es auch keinen Abbruch tun, als kurz nach Wiederanpfiff Leipzig erneut in Führung ging. Beim Versuch, Poulsens Kopfball von der Linie zu kratzen, drosch Janjicic den Ball ins eigene Tor (53.).

Der HSV setzte nun alles auf eine Karte, brachte Stürmer Hee-chan Hwang für Außenverteidiger Josha Vagnoman – und wurde nicht belohnt. Nachdem Leipzigs Forsberg nur die Latte traf (69.), machte es der Schwede zwei Minuten später besser und sorgte für das 1:3 (71.).

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, sangen nun die 4300 mitgereisten Leipziger. Und der HSV? Der fährt nach Berlin – am Sonntag. Zu Union.