Berlin wird auch zur Hauptstadt der Computerspieler

Mit G2 Esports eröffnet am Potsdamer Platz ein führendes Gaming-Unternehmen sein Hauptquartier. Es hat schon große Erfolge im E-Sport.

Berlin. Jens Hilgers erinnert sich noch gut daran, wie alles anfing. Ein paar hundert Euro, höher sei das Preisgeld in den Anfangsjahren des E-Sports selten gewesen. „Heute geht es in der Branche um Millionen“, sagt der deutsche Investor und Mitgründer von G2 Esports, einem der führenden Unternehmen im Bereich Gaming.

Berlin war bislang eher kein Zentrum des elektronischen Sports, doch das könnte sich bald ändern. Am Dienstag eröffnete G2 sein neues Hauptquartier am Potsdamer Platz, von wo aus 45 Mitarbeiter künftig die Aktivitäten seiner rund 70 Profispieler in allen angesagten Computerspielligen betreuen und vermarkten wird.

Europas größte Gaming-Erlebniswelt eröffnet Ende des Jahres am Checkpoint Charlie

Ende des Jahres folgt zudem am Checkpoint Charlie die Eröffnung von Europas größter Erlebniswelt für Gaming und E-Sports-Fans – ein 2000 Quadratmeter großer Komplex mit Spielbereichen, Eventbühne und Produktionsstudios.

Auch an diesem Projekt ist G2 beteiligt. Die dortigen Räumlichkeiten wird das Team unter anderem dafür nutzen, um zu trainieren und mit der wachsenden Fanschar in Kontakt zu treten.

„Auch wenn wir global tätig sind, wollen wir lokal vernetzt sein“, erklärt Carlos Rodríguez. Er glaubt, dass in Zukunft weitere Teams ihren Standort nach Berlin verlagern.

Als weltoffene, multikulturelle Stadt sei Berlin als Standort geradezu ideal. Der Spanier war einst selbst E-Sport-Profispieler, vor fünf Jahren gründete er dann seine eigene Firma, in die Hilgers kurz darauf einstieg. „Was wir in der kurzen Zeit schon erreicht haben, ist einzigartig. Wir haben uns als eines der weltbesten Teams positioniert“, sagt Hilgers.

Fünfmal Europameister in der „League of Legends“

Innerhalb von drei Jahren gewann G2 ESports 164 Medaillen, darunter fünf Mal den Europameistertitel in dem beliebten Fantasy-Computerspiel „League of Legends“.

Freie Fahrt voraus: Die professionellen Gamer Shox, Lothar und Pengu (v.l.) bei der Arbeit.

Foto: Reto Klar

2 produziert aber auch eigene Inhalte. „Wir sehen uns in erster Linie als Unterhalter“, sagt Carlos Rodríguez. Längst ist aus E-Sport ein Riesengeschäft geworden. In den sozialen Medien folgen dem Team und den Spielern von G2 mittlerweile Fans im zweistelligen Millionenbereich.

Die Branche wächst rasant, die besten Spieler werden wie Stars verehrt und verdienen entsprechend gut. Das Publikum ist überwiegend jung, was es auch für große Unternehmen interessant macht, sich als Sponsor zu engagieren.

DOSB sieht in E-Sport „Gefahr für die Gesellschaft“

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sträubt sich dagegen noch. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung im Dezember lehnte der DOSB die Aufnahme von E-Sport erneut ab.

Vize-Präsident Walter Schneeloch hatte den elektronischen Sport gar als „eine Gefahr für unsere Gesellschaft“ bezeichnet angesichts von immer mehr übergewichtigen Kindern. Die Aktiven selbst verweisen auf die Leidenschaft, mit der sie ihren Konsolensport betreiben: „Wir trainieren 13, 14 Stunden am Tag. Wir lieben, leben und atmen das Spiel“, sagt der Däne Niclas Mouritzen von G2.

E-Sport-Bund Deutschland begrüßt Schritt nach Berlin

Hans Jagnow, Präsident des E-Sport-Bunds Deutschland, glaubt, dass der DOSB seine Position auf absehbare Zeit überdenken und damit dem Zeitgeist nachgeben wird. Ähnlich sei es beim Deutschen Fußballbund (DFB) gewesen, der die Entwicklung anfangs ebenfalls kritisch sah, inzwischen aber ein eigenes E-Sport-Nationalteam etabliert hat.

Für Jagnow ist ohnehin die Frage, „ob E-Sport die Zustimmung des DOSB überhaupt braucht“, oder ob man mittlerweile nicht stark genug ist, um auf eigenen Beinen zu stehen. Deutschland sei zunehmend ein attraktiver Standort im E-Sport, sagt er.

Der Schritt von G2 ESports nach Berlin werde diese Entwicklung nur weiter befördern und auch den einheimischen Teams ein Ansporn sein, sich weiter zu professionalisieren.