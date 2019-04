FC Viktoria 89 trennt sich von Trainer Jörg Goslar

Trainer Jörg Goslar wird in der kommenden Saison nicht mehr bei Viktoria an der Seitenlinie stehen.

Berlin. Endlich war nach turbulenten Wochen beim FC Viktoria 89 ein wenig Ruhe eingekehrt, nun sorgt eine Personalentscheidung für neuen Trubel. Trainer Jörg Goslar wird den Fußball-Regionalligisten am Ende der Saison verlassen müssen. Sein im Sommer auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Saisonziel Klassenerhalt ist so gut wie erfüllt

Der Grund sollen fehlende Siege und keine konstante Entwicklung der Mannschaft sein. Dabei hatte Goslar die Berliner trotz Insolvenz, neun Punkten Abzug und den Streitigkeiten um einen neuen Investor im Tabellenmittelfeld (10. Platz) gehalten, hat das Saisonziel Klassenerhalt fast erreicht. Vor zwei Wochen war der 55-Jährige mit seinem Team sogar ins Berliner Pokalfinale eingezogen.

Im Pokalfinale kann er sich mit einem Titel verabschieden

Dort trifft Viktoria am 25. Mai auf Tennis Borussia. Für Goslar, der die „Saison professionell zu Ende führen“ will, wie er dem „Kicker“ sagte, wäre der Pokalsieg wohl ein wünschenswerter Abschied. „Wir danken Jörg Goslar für seine Arbeit und seinen Einsatz während einer schwierigen Saison und möchten diese zusammen mit ihm in den kommenden Wochen mit Erfolg beenden“, erklärte Sportdirektor Rocco Teichmann vergangene Woche. Ein neuer Coach soll in den nächsten Wochen präsentiert werden.