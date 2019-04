Der HSV zwischen Himmel und Hölle

Hamburg. Pünktlich um 13 Uhr am Ostermontag saß Hannes Wolf wieder da, wo er in diesen Ostertagen oft sitzt. Volksparkstadion, erster Stock, Pressekonferenzraum. Am Karfreitag hatte der HSV-Coach dort zuletzt Platz genommen. Blauer Pullover. Hochgekrempelte Ärmel. „Aue fühlt sich an wie ein Endspiel“, hatte er gesagt.

Dann, am Karsonnabend, nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den FC Erzgebirge, nahm Wolf erneut auf dem Podest Platz. Der Trend sei nicht gut, räumte der Trainer ein, der wie ein Trainer sprach, dessen Mannschaft in fünf Endspielen gerade einmal drei Punkte geholt hatte: „Davor ducke ich mich auch nicht weg.“ Und nun erneut.

Einen Tag vor dem Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig (Di, 20.45 Uhr/ARD und Sky). Wieder Wolf. Wieder 13 Uhr. Wieder Pressekonferenzraum. Und wieder die Aufgabe, Zuversicht zu verbreiten.

„Im Fußball hat man immer eine Chance“, sagte also Wolf. Die Ärmel sogar noch ein bisschen höher als sonst nach oben geschoben. „Wir spielen, um das Spiel zu gewinnen. Wir werden alles tun, was in unserer Macht ist, um diese Partie zu gewinnen. Es ist nur ein Spiel!“ Und natürlich noch der obligatorische Pokalsatz: „Wir wollen nach Berlin.“

Berlin als Ort der Sehnsucht und des Schicksals

Der HSV ist schon ein merkwürdiger Verein. Und vor allem: Ein Verein in einer extrem merkwürdigen Situation. Einerseits könnten die Hamburger mit einem Überraschungserfolg an diesem Dienstag gegen Leipzig erstmals seit 1987 wieder ins DFB-Pokalfinale in Berlin einziehen.

Es wäre der größte Erfolg dieses chronisch selbstzerstörerischen Klubs seit 32 Jahren. Und andererseits könnten die Hamburg – ausgerechnet – in Berlin am Sonntag beim 1. FC Union (13.30 Uhr/Sky) den nächsten Dämpfer im Kampf um den Aufstieg hinnehmen und erstmals seit dem zehnten Spieltag aus den Top drei der Zweiten Liga rutschen.

Dieser Klub sei ein Phänomen, sagte Pierre-Michel Lasogga, der nach dem enttäuschenden Aue-Spiel versuchte, diese erstaunliche Einerseits-andererseits-Stimmung zusammenzufassen. „So langsam müssen wir einfach mal wieder Spiele gewinnen. Das haben wir seit Wochen nicht hinbekommen“, sagte der Torjäger, als er auf die Lage der Liga angesprochen wurde.

Was Pierre-Michel Lasogga freut und ärgert

Was ihn besonders ärgerte: Nach den Pleiten gegen Darmstadt (2:3) und Magdeburg (1:2) sowie dem Remis gegen Aue (1:1) droht der HSV ausgerechnet im Volkspark den Aufstieg zu verspielen.

Im Blickpunkt: HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga (l., hier mit Aues Steve Breitkreutz). Der Ex-Herthaner freut sich auf „ein richtig geiles Spiel“ gegen Leipzig.

Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images

„Das hat sich schon in der Bundesliga so durchgezogen, dass wir gute Spiele gegen die Top-Mannschaften gemacht haben. Wenn aber kleine Vereine kamen, wo man es von uns erwartet hatte, dass wir gewinnen, haben wir es nicht hinbekommen.“ So weit, so schlecht.

Doch an diesem Dienstag geht es ja nicht um den Aufstieg. Sondern um das Pokalfinale. Und es kommt kein kleiner Verein, bei dem erwartet wird, dass der HSV gewinnt. Sondern eine Top-Mannschaft, gegen die der HSV eigentlich nur überraschen kann. Lasogga also mit dem Andererseits: „Dienstag gibt es ein richtig geiles Spiel, und nichtsdestotrotz darf man sich natürlich auch darauf freuen.“ So weit, so gut.

Gotoku Sakais merkwürdiges Fazit

Die ambivalente Stimmungslage im Volkspark wurde aber auch bei der Einordnung der Pokalgeneralprobe gegen Aue deutlich. Der eingewechselte Kapitän Aaron Hunt räumte etwa zu Recht Versäumnisse ein und schlussfolgerte: „Wir müssen uns einiges vorwerfen.“

Sein Vorgänger Gotoku Sakai kam dagegen zu der erstaunlichen (und ziemlich exklusiven) Erkenntnis, dass der HSV gegen Aue eine hervorragende Partie geboten habe. „Wir haben das gesamte Spiel über eine gute Leistung gezeigt, defensiv und offensiv. Wir hatten viele Balleroberungen“, eigenlobte Sakai, der unter dem Strich nur eines bemängelte: „Das Einzige, was fehlte, war, dass wir kein Tor machen.“

Nun passte Sakais Fazit ganz vorzüglich zum Rest seiner Einschätzungen. Denn ein Tor durch Manuel Wintzheimer hatten die Hamburger im Vorspiel zum Pokalabend gegen RB sehr wohl erzielt. Es war eine dieser positiven Randgeschichten an einem alles in allem negativen Fußball-Nachmittag.

Die Floskeln des Manuel Wintzheimer

Wieder Wintzheimer! Der frühere Bayern-Nachwuchsstürmer, der in dieser Spielzeit unter Trainer Wolf fast gar nicht zum Zuge kam, hatte bereits fünf Tage vorher beim 1. FC Köln kurz nach seiner Einwechslung getroffen.

Ob er sich jetzt nun gesteigerte Hoffnungen mache, erneut auch gegen Leipzig in der Startelf zu stehen, wurde der Mann der Woche nach dem Aue-Spiel gefragt. „Das entscheidet der Trainer“, floskelte Wintzheimer, der es nach der Partie ganz vorzüglich schaffte, viel zu reden ohne auch nur irgendetwas zu sagen.

Bezahlt wird der treffsichere Angreifer allerdings auch nicht für seine Rhetorik-, sondern für seine Fußballerqualitäten.

Nicht nur Sorgen um Orel Mangala

Genauso wie Orel Mangala, dessen Einsatz gegen RB Leipzig wegen einer schmerzhaften Fußprellung aber höchst fraglich ist. Am Montag musste sich der Mittelfeldchef sogar von seiner Freundin aus dem Volkspark abholen lassen.

Eine endgültige Entscheidung über seinen Einsatz soll nach dem Abschlusstraining am Vormittag fallen.

Mangala ist allerdings nicht die einzige Personalie, die Wolf vor dem Spiel der Spiele Kopfschmerzen bereitet: Auch der Ex-Leipziger Kyriakos Papadopoulos und Douglas Santos konnten am Montag nicht (Papadopoulos) oder nur teilweise (Santos) trainieren.

Wolf Zuschauer beim 5:2 des BVB im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern

Doch zumindest über die Favoritenrolle braucht sich Wolf erstmals in dieser Saison so gar keine Gedanken machen. „Die Rollen sind klar verteilt“, sagte der Trainer am Montag. „Leipzig ist Favorit. Und wir sind es nicht.“ Diese naheliegende Feststellung bedeute aber keineswegs, dass auch der Ausgang des Spiels schon feststehe.

„Es gab schon ein paar Spiele im Pokal, in denen eben nicht der Favorit gewinnen konnte“, erinnerte Wolf, der selbst schon einmal als Zuschauer im Finale dabei war. 2012 siegte Borussia Dortmund 5:2 in Berlin gegen Bayern München.

Wolfs Fazit: Berlin ist eine Reise wert. Im Pokal – und gerne auch im Kampf um den Aufstieg am kommenden Sonntag bei Union.