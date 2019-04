Playoffs: Alles spricht für die BR Volleys

Glückliche Gesichter bei den BR Volleys: Dem Titelverteidiger fehlt an diesem Sonntag nur noch ein Sieg zum Einzug in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft.

Berlin. Nach der klaren 0:3-Niederlage vor einer Woche in der Schmeling-Halle hatten die Alpenvolleys Haching immer noch ein Riesenplus auf ihrer Seite. In der Serie nach dem Modus „Best of five“ hatte die österreichisch/deutsche Kombination beim Stand von 1:1 ja nach wie vor den Heimvorteil, weil sie die reguläre Saison in der Volleyball-Bundesliga unmittelbar vor dem Titelverteidiger BR Volleys auf Rang zwei abgeschlossen hatte.

Nur ein Schritt bis zum Klassiker

Doch nun ist dieser Vorteil futsch. Die Berliner können an diesem Sonnabend (17.30 Uhr/Sport1) mit einem Sieg die Serie beenden und sich dann auf den Klassiker gegen den VfB Friedrichshafen freuen, der die Endspielserie schon erreicht hat. „Wir dürfen unseren guten Rhythmus nicht verlieren, sondern müssen dort weitermachen, wo wir in Innsbruck aufgehört haben. Dann sehe ich eine gute Chance auf den Finaleinzug“, sagte Außenangreifer Moritz Reichert.

Vorausgegangen ist ein 3:1 von Reichert und Co. am vergangenen Mittwoch in der Innsbrucker Olympiahalle. Nach einer beeindruckenden Vorstellung. Die Gründe für diesen Erfolg lassen sich so zusammenfassen: gute Aufschläge, variables Angriffsspiel über Steller Sergej Grankin, kaum Fehler in der Annahme, konzentrierte Blockarbeit.

Alpenvolleys sind sonst sehr heimstark

Was so einfach klingt, ist aber überhaupt nicht einfach. Schon gar nicht bei den Alpenvolleys. Von den 14 vorangegangenen Partien daheim hatten sie 13 gewonnen, zwei davon gegen Berlin. Doch rechtzeitig zum Play-off steigert sich das Team von Trainer Cédric Enard immer mehr. Während die Kurve beim Konkurrenten zuletzt eher nach unten verläuft.

Nach dem Willen der Berliner soll das so bleiben. „Zu Hause schlagen wir nochmal besser auf, das kann uns zum Sieg verhelfen“, sagte Mittelblocker Georg Klein, „wir wollen ins Finale!“ Wenn es gelingt, gibt es dafür aber sicher noch einen weiteren Grund. Enard hat tatsächlich einen Weg gefunden, möglichst viele Spieler seines breit aufgestellten Kaders am Erfolg teilhaben zu lassen.

Wechselspiele machen sich bezahlt

Wie Zuspieler Sebastian Kühner und Diagonalangreifer Kyle Russell. Beide werden gemeinsam meist kurz vor Satzende eingewechselt und verändern die Koordination beim Gegner. Es ist plötzlich ein ganz anderes Geschehen als mit Grankin und Benjamin Patch, aber es bringt den BR Volleys viele Punkte. „Ich freue mich, dass unsere Wechselstrategie zuletzt funktioniert hat. Egal wer reinkam, er hat überzeugt“, sagte Enard. Klappt das ein weiteres Mal, steht sein Team zum neunten Mal in Folge im Finale.