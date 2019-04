Traben: Amy Zwiener ist ganz der Papa

Berlin. Immer größer, immer besser – von dieser Gigantonomie wollen sie auf der Trabrennbahn Mariendorf nichts wissen. Beim Renntag am Karfreitag war man dort sogar ziemlich stolz darauf, dass zumindest in einem Rennen alles eine Nummer kleiner ausfiel, als es die Zuschauer gewohnt sind. Beim ersten Lauf der neu geschaffenen Minitraber-Challenge saßen Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren im Sulky – die nächste Generation der Trabrennfahrer.

Auf Polly gelingt der erste Sieg

Auch die Pferde reichten den Tieren, die in Mariendorf normalerweise ihre Runden drehen, gerade einmal bis zum Bauch.

Die Kinder starteten mit Ponys, die sie besser unter Kontrolle hatten. „Man kann nicht früh genug mit dem Fahren anfangen“, sagt Manfred Zwiener, einer der erfolgreichsten Trabrennfahrer der Stadt. Er selbst wuchs einst bei seinem Onkel auf, einem Trabertrainer in Karlshorst, der ihn schon im Kinderwagen durch seinen Rennstall kutschierte. Mit zehn Jahren saß er dann selbst das erste Mal im Sulky.

Seine Tochter Amy Fink ist sogar erst sechs Jahre alt, war in zwei vergleichbaren Rennen aber bereits einmal Dritte und einmal Zweite geworden. „Sie hat Talent und Ehrgeiz“, sagt ihr Vater. Am Freitag gelang ihr in Mariendorf mit ihrem Lieblingspony Polly der erste Sieg ihrer noch jungen Karriere. „Amy hat viel trainiert, und es hat sich gelohnt“, so Zwiener.

Schweden ist Vorbild in der Nachwuchsarbeit

„Die Minitraber-Challenge ist eine tolle Sache“, findet Manfred Zwiener. In Schweden etwa, dem Mekka des Trabrennsports, seien solche Nachwuchsrennen an jedem Renntag gang und gäbe; dort gebe es für die Kinder sogar etwas Preisgeld zu gewinnen. „Die Schweden machen uns vor, wie es geht. Die Kinder werden dadurch frühzeitig an den Trabrennsport herangeführt und bleiben hoffentlich hängen und kaufen sich später dann selbst ein Pferd. Und man bekommt durch solche Veranstaltungen auch noch mehr Zuschauer auf die Bahn, weil Freunde und Familienangehörige dabei sein wollen“, sagt er. Nachwuchsprobleme kennen die Schweden keine. Dagegen sind es in Deutschland seit Jahren fast immer die gleichen Namen, die am Ende vorn liegen.

Auch Manfred Zwiener hat bereits fast 3500 Siege zu Buche stehen. Seine Ausbildung zum Berufsfahrer hatte der Lichtenberger einst auf der Rennbahn in Karlshorst absolviert. Er floh aber lange vor dem Mauerfall in den Westen und begann kurz darauf eine Karriere in Mariendorf. Nach dem Mauerfall zog es ihn dann zurück nach Karlshorst. Er verkörpert heute wie kein anderer die Verbindung zwischen beiden Bahnen.

Nach einem schwerem Sturz lag er tagelang im Koma

Zwieners größter Sieg war der Europameistertitel im Jahr 2000, doch er hat auch schon schlimme Zeiten erlebt. Nach einem Sturz lag er zehn Tage lang im Koma, kämpfte ums Überleben. Als er wieder erwachte, musste er das Sprechen und Schreiben neu lernen. Angst um seine Tochter hat Manfred Zwiener trotzdem nicht. Solange sie noch nicht sieben Jahre alt ist, muss er laut Regeln ohnehin im Sulky mitfahren, um im Notfall schnell eingreifen zu können. „Sie will aber so bald wie möglich allein auf die Piste“, sagt er.