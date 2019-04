DHB-Team macht wichtigen Schritt zur EM 2020

Berlin. Bundestrainer Christian Prokop nickte zufrieden. Diese Pflichtaufgabe in der EM-Qualifikation gegen Polen hatte die deutsche Handball-Nationalmannschaft erfolgreich erledigt. Und mit dem 26:18 (13:10)-Sieg am Mittwochabend in Gleiwitz einen ersten Schritt in Richtung Europameisterschaft 2020 gemacht. „Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, haben das aber vor allem im Tempo- und im Abwehrspiel sehr gut gemacht“, sagte Prokop.

Berlins Wiede überzeugt als Spielgestalter

Es war ein sicherer Erfolg des WM-Vierten, der von Anfang an ein hohes Tempo ging und die mittlerweile zweitklassigen Polen teils überforderte. Auch dank eines Berliners. Fabian Wiede, bei den Füchsen Berlin der Spielmacher im Rückraum, überzeugte in der Schaltzentrale des deutschen Spiels mit klugen Anspielen und drei eigenen Toren.

Von seinem kreativen Spielverständnis profitierte gegen Polen vor allem Kapitän Uwe Gensheimer. Der Linksaußen war mit zehn Treffern bester Werfer der Partie. „Das war ein ungefährdeter Sieg“, freute sich der Torschütze, der mit nun 818 Länderspieltoren in der Liste der besten deutschen Torjäger auf Rang vier vorrückte (vorbei an Stefan Kretzschmar mit 817 Treffern).

Am Sonnabend wartet das Rückspiel

Mit einem weiteren Sieg gegen das polnische Team am Sonnabend (14 Uhr, ZDF) in Halle/Westfalen) kann die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) nun das Ticket für die EM 2020, die in Schweden, Norwegen und Österreich ausgetragen wird, bereits lösen.