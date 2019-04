Alba hat den Griff ins Leere so richtig satt

Mit Wut im Bauch arbeiten Berlins Basketballer für den Heimsieg, ein Entscheidungsspiel in Valencia soll her.

Peyton Siva verstand die Frage nicht. Oder er wollte sie nicht verstehen. Ob noch eine realistische Chance bestehe, den Basketball-Eurocup zu gewinnen nach dem 75:89 im ersten Finale bei Valencia Basket? „Es gibt immer eine Chance. Es wäre nicht das erste Mal, dass uns so etwas gelingt“, beharrte also der mit 17 Punkten treffsicherste Schütze von Alba Berlin etwas unwirsch. Sein US-Landsmann Luke Sikma pflichtete ihm bei. „Freitag ist ein neuer Tag. Ich freue mich darauf, in Berlin unser Revier zu verteidigen“, kündigte er heftigen Widerstand an, „es gibt immer Hoffnung.“

Schlecht bei den Rebounds, aber gut aus der Distanz

Nach dem 75:89 im ersten Duell der Finalserie nach dem Modus „Best of three“ war die Stimmung in der Kabine natürlich schlecht. Jedem war bewusst, dass Alba nun nicht nur das zweite Spiel vor den heimischen Fans am Freitag in der Mercedes-Benz Arena (20 Uhr) gewinnen muss. Sondern sich danach noch einmal auf den Weg nach Spanien machen und dort ebenfalls siegen müsste, um sich für den langen Marsch durch den Eurocup zu belohnen.

Mit dem ersten Titel ihrer jetzt fast zwei Jahre währenden Zusammenarbeit unter Trainer Aito Garcia Reneses. Zum vierten Mal hat die jüngste Mannschaft dieses Wettbewerbs in dieser kurzen Zeit ein Finale erreicht, nach deutschem Pokal (2) und Meisterschaft nun im internationalen Vergleich. Zum vierten Mal droht jedoch der Griff nach der Trophäe ein Griff ins Leere zu werden.

So wie am Dienstag unter den Körben Valencias und Albas. Der dreimalige Cupgewinner dominierte die Rebounds scheinbar nach Belieben. 42 Mal eroberte Valencias Team einen der vom Brett zurückspringenden Bälle, die Berliner nur 24. Überspitzt formuliert: Die Spanier durften werfen, bis sie endlich getroffen hatten. Das Verrückte war, dass die Gäste trotzdem nicht untergingen. Aufgrund ihrer guten, fünfzigprozentigen Quote bei den Distanzwürfen hielten sie das Ergebnis im erträglichen Rahmen. Und mit ihrem Kampfgeist.

Nur eins von acht Spielen gegen Valencia wurde bisher gewonnen

Man sollte auch nicht vergessen, dass Alba gegen Valencia schon viel herbere Niederlagen erlitten hat. Im achten Aufeinandertreffen war es die siebte Pleite. Besonders in Erinnerung geblieben ist das ernüchternde 44:67 im Eurocup-Finale 2010. Noch härter traf es Alba im Viertelfinale 2014. Da endete das Spiel in Valencia 54:86 aus Berliner Sicht. Es gibt kaum einen Kontrahenten, mit dem sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Duelle mit Valencia waren häufig Kämpfe, die nicht zu gewinnen waren und im sportlichen Desaster endeten.

Diesmal war es anders. Alba lieferte ein schwaches drittes Viertel (15:30), hielt aber ansonsten durchaus mit. „Uns war vorher klar: Wir müssen an unser Limit kommen. Qualitativ und mit allem, was wir haben, um gegen Valencia bestehen zu können“, sagte Geschäftsführer Marco Baldi, „das ist uns heute nicht gelungen.“ Nicht nur bei den Rebounds fehlte es an Energie. Dort ein paar ohne Not vergebene Korbleger, hier ein Freiwurf nicht drin. In der Summe war das zu viel, um als Gewinner das Parkett zu verlassen. „Wir werden nur eine Chance haben, wenn wir sie zum Nachdenken bringen. Aber wir müssen an unserem Limit spielen“, so Baldi.

Und wenn jeder Einzelne noch etwas mehr beiträgt. Bei Sikma, Rokas Giedraitis, Landry Nnoko – eigentlich bei allen war noch viel Luft nach oben. Bei der Mannschaft ist diese Botschaft schnell angekommen. Die Spieler erkannten ihre Fehler selbst. „Der große Schlüssel zum Erfolg sind die Rebounds“, sagte Martin Hermannsson, „jetzt gewinnen wir erst mal in Berlin, dann kommen wir hierher zurück.“ Joshiko Saibou wollte mit der Niederlage abschließen: „Das Spiel ist vorbei. Jetzt gilt es, das nächste zu gewinnen.“

Reneses respektiert Valencias Überlegenheit

Die Hoffnung stirbt eben auch im Basketball zuletzt. Und es gehört im Sport dazu, zu respektieren, wenn der Gegner besser war. Valencia war das, verteidigte resolut und hielt seinen Gegner deutlich unter seinem durchschnittlichen Angriffswert in dieser Saison (88,48 Punkte). „Wir müssen anerkennen, dass Valencia uns heute überlegen war“, gab Reneses unumwunden zu, „wir müssen es in Berlin schaffen, mehr auf Augenhöhe mit ihnen zu spielen. Ich hoffe, uns gelingt das.“

Hoffnung gibt es immer. Dass sie die ihre noch nicht verloren haben, zeigten ein paar Handvoll Alba-Fans vor dem Mannschaftsbus. Als die niedergeschlagenen Profis den Pabellon Fuente de San Luis verließen, an dem auf riesigen Postern die Erfolge von Valencia Basket gewürdigt werden, klatschten sie fleißig Beifall. Und die Gesichter der Spieler hellten sich schon wieder auf. Luke Sikma wiederholte den in solchen Situationen gern verwendeten Spruch: „Es ist nicht vorbei, solange die fette Lady singt.“ Dann läuft die Oper noch. Alba wurde schwer geschlagen, mag sich aber noch nicht geschlagen geben.