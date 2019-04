Dirk Nowitzki: Karriere-Aus bei den Dallas Mavericks

Dirk Nowitzki beendet seine Karriere in der NBA.

Aus nach 21 Jahren: Basketball-Star Dirk Nowitzki beendet seine Karriere in den USA. Er ist der Deutsche, der einen NBA-Titel holte.

Dallas. Diese NBA-Saison wird die letzte für Dirk Nowitzki sein. Der Basketballstar der Dallas Mavericks beendet seine Karriere in den USA. Das verkündete der 40-Jährige aus Bayern am Dienstagabend (Ortszeit) in Dallas. Das Karriere-Aus war erwartet worden.

„Das war mein letztes Heimspiel“, sagte Nowitzki nach dem 120:109 gegen die Phoenix Suns über das Hallenmikrofon mit Tränen in den Augen. Es war ein Abschied auf größtmöglicher Bühne. „Das ist sehr emotional“, sagte er. „Es war eine unglaubliche Reise.“ In dem Spiel hatte er mit 30 Punkten noch einmal bewiesen, dass er nicht umsonst als Star auf dem feld gilt.

Besitzer der Mavericks kündigt große Statue für Nowitzki an

Dirk Nowitzki verkündete sein Karriere-Ende mitten auf dem Feld.

Foto: Tony Gutierrez / dpa

Entgegen seiner Ankündigung, erst im Urlaub eine Entscheidung über seine Zukunft treffen zu wollen, machte der 40-Jährige schon jetzt Schluss.

Die Liste seiner Auszeichnungen und Erfolge ist lang. Als bislang einziger Deutscher hatte Nowitzki 2010 den NBA-Titel geholt. Vier Jahre war er zum besten NBA-Spieler der Saison gewählt worden, zudem ist er 14-facher Allstar.

Dementsprechend groß war auch die Lobeshymne des Besitzers der Dallas Mavericks. Nowitzki werde „die größte Statue aller Zeiten bekommen“ kündigte Mark Cuban. „Danke, danke, danke, danke. Es wird niemand mehr so sein wie du.“, sagte er. (dpa/sdo)