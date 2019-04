Halbmarathon Berlin 2019: Tausende Läufer starten in Frühling

Berlin. Der Halbmarthon hat am Sonntag Berlin wieder in Lauffieber versetzt. Beim 39. Generali Berliner Halbmarathon gingen mehr als 37.000 Teilnehmer an den Start. Angemeldet hatten sich 35.551 Läuferinnen und Läufer, 1524 Inline-Skater und zwölf Handbiker und Rollstuhlfahrer. Der Veranstalter, der SCC Events, meldete einen neuen Teilnehmerrekord.

Der Kenianer William Wanjiku hat den Berliner Halbmarathon gewonnen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Die niederländische Läuferin Sifan Hasan hat bei den Frauen gewonnen und jubelt über den neuen Streckenrekord, den sie dabei aufstellte. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Beim Berliner Halbmarathon stehen die Läufer am Start. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Beim Berliner Halbmarathon führt die Strecke an der Siegessäule vorbei. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Der zweifacher Ironman-Sieger Patrick Lange (l.) und der Langstreckenläufer Philipp Pflieger stehen beim Berliner Halbmarathon am Start. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Tausende Läufer und Läuferinnen nehmen am Berliner Halbmarathon teil. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Ein Teilnehmer des Berliner Halbmarathons balanciert vor dem Start eine Ananas auf seinem Kopf. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Mit einem Schild und der Aufschrift "Lauf wir essen pünktlich" steht eine Zuschauerin am Rande des Berliner Halbmarathons. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Teilnehmer sind beim Berliner Halbmarathon am Potsdamer Platz unterwegs. Foto: Paul Zinken / dpa

Teilnehmer sind beim Berliner Halbmarathon unterwegs auf der Wilhelmstraße. Foto: Paul Zinken / dpa



Teilnehmer sind beim Lauf der Skater beim Berliner Halbmarathon an der Kochstraße in Richtung Checkpoint Charlie unterwegs. Foto: Paul Zinken / dpa

Musikalisch werden die Teilnehmer beim Berliner Halbmarathon auf Höhe des Stadtschlosses unterstützt. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Teilnehmer laufen beim Berliner Halbmarathon durch das Brandenburger Tor. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Ein kleiner Stoff-Teufel schwebt über den Teilnehmern beim Berliner Halbmarathon am Gendarmenmarkt. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Teilnehmer sind beim Lauf der Skater beim Berliner Halbmarathon unterwegs am Checkpoint Charlie . Foto: Paul Zinken / dpa



„Go“ steht auf dem Schild, das ein Mädchen unter den Zuschauern beim Berliner Halbmarathon hält. Foto: Paul Zinken / dpa



Die niederländische Europameisterin Sifan Hassan verfehlte bei ihrem Lauf den Europarekord. Die gebürtige Äthiopierin siegte zwar souverän mit dem Streckenrekord von 65:46 Minuten, blieb damit aber 31 Sekunden über ihrer eigenen im September in Kopenhagen erzielten Bestmarke.

Bei dem Laufspektakel setzte sich Hassan, die deutlich die 13 Jahre alte Streckenbestleistung der Kenianerin Edith Masai (67:16) unterbot, mit riesigem Vorsprung auf die Kenianerin Veronica Nyaruai (68:52) durch. Beste Deutsche war Fabienne Amrhein (Mannheim), die als starke Fünfte in 71:40 Minuten um 76 Sekunden unter ihrer Bestleistung blieb. Anna Hahner (Berlin) wurde Zehnte (75:42).

Bei den Männern verfehlte Sieger William Wanjuki aus Kenia in 61:00 Minuten den Streckenrekord (58:56) deutlich. Als Siebter lief Richard Ringer (Friedrichshafen) bei seinem ersten Halbmarathon in 62:10 auf Platz zehn der „ewigen“ deutschen Bestenliste.

Am Abend (20 Uhr) findet die große Halbmarathon Party in der Puro Sky Lounge im Europacenter an der Tauentzienstraße statt.

Halbmarathon 2019 in Berlin: Diese Straße bleiben bis Montagmorgen gesperrt

• Straße des 17. Juni beidseitig zwischen Großer Stern (ausschließlich) und Brandenburger Tor

• Ebertstraße zwischen Behrenstraße (ausschließlich) und Scheidemannstraße (einschließlich)

• Yitzhak-Rabin-Straße ab Straße des 17. Juni (einschließlich), Heinrich-von-Gagern-Straße, Paul-Löbe-Allee, Willy-Brandt-Straße und Konrad-Adenauer-Straße

• John-Foster-Dulles-Allee ab Spreeweg im weiteren Verlauf Scheidemannstraße und Dorotheenstraße bis Wilhelmstraße

• Diese Sperrungen bleiben bis Montagmorgen, ca. 6 Uhr, bestehen.

Wegen der Sperrungen mussten Busse und Trams zeitweise umgeleitet werden. Inzwischen läuft der Verkehr wieder normal.

Berliner Halbmarathon 2019: Hier sind die Läufer unterwegs.

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Start und Ziel des Halbmarathons zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule

Anders als in den vergangenen Jahren begann das Rennen nicht an der Karl-Marx-Allee in Mitte. Start und Ziel befanden sich zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule an der Straße des 17. Juni. Der erste Startschuss fiel am Sonntag um 9.30 Uhr für die Inlineskater. 25 Minuten später, um 9.55 Uhr, wurden die Handbiker und Rennrollstuhlfahrer auf die Strecke geschickt. Für die Laufgemeinde ging es um 10.05 Uhr los. Die Athleten wurden in vier Startwellen auf die 21,0975 Kilometer lange Strecke geschickt.

Nach dem Start ging es Richtung Westen über die Straße des 17. Juni bis zum Ernst-Reuter-Platz. Dann weiter über die Otto-Suhr-Allee und den Spandauer Damm bis zum Schloss Charlottenburg. Dort ging es links in die Schlossstraße. Mit einem Schlenker über den Kaiserdamm führte die Strecke anschließend am Lietzensee vorbei und dann für ein kurzes Stück auf die Neue Kantstraße.