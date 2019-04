Halbmarathon Berlin 2019 - Sperrungen, Zeitplan, Strecke

Der Halbmarathon in Berlin im vergangenen Jahr an der Gedächtniskirche.

Berlin ist wieder im Lauffieber. Am Halbmarathon nehmen am Sonntag über 35.000 Läufer teil. Auch eine Neuerung an der Strecke gibt es.

Berlin. Nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn fängt am kommenden Sonntag auch der Lauffrühling an. Mit dem 39. Generali Berliner Halbmarathon werden mehr als 37.000 Teilnehmer in das Frühjahr starten.

Angemeldet haben sich 35.551 Läuferinnen und Läufer, 1524 Inline-Skater und zwölf Handbiker und Rollstuhlfahrer. Der Veranstalter, der SCC Events, meldet einen neuen Teilnehmerrekord.

Autofahrer müssen ab Freitag 20 Uhr mit ersten Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Hauptsächlich in Mitte im Bereich Kanzleramt, Reichstagsgebäude und Brandenburger Tor werden die ersten Straßen komplett bis Montagmorgen gesperrt.

Halbmarathon 2019 in Berlin: Diese Straße sind ab Freitagabend gesperrt

• Straße des 17. Juni beidseitig zwischen Großer Stern (ausschließlich) und Brandenburger Tor

• Ebertstraße zwischen Behrenstraße (ausschließlich) und Scheidemannstraße (einschließlich)

• Yitzhak-Rabin-Straße ab Straße des 17. Juni (einschließlich), Heinrich-von-Gagern-Straße, Paul-Löbe-Allee, Willy-Brandt-Straße und Konrad-Adenauer-Straße

• John-Foster-Dulles-Allee ab Spreeweg im weiteren Verlauf Scheidemannstraße und Dorotheenstraße bis Wilhelmstraße

• Diese Sperrungen bleiben bis Montagmorgen, ca. 6 Uhr, bestehen.

Berliner Halbmarathon 2019: Hier sind die Läufer unterwegs.

Start und Ziel befinden sich zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule

Anders als in den vergangenen Jahren beginnt das Rennen nicht an der Karl-Marx-Allee in Mitte. Start und Ziel befinden sich zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule auf der Straße des 17. Juni. Der erste Startschuss fällt am Sonntag um 9.30 Uhr für die Inlineskater. 25 Minuten später, um 9.55 Uhr, werden die Handbiker und Rennrollstuhlfahrer auf die Strecke geschickt. Für die Laufgemeinde geht es um 10.05 Uhr los. Dann fällt der Startschuss zum 39. Berliner Halbmarathon. Die Athleten werden in vier Startwellen auf die 21,0975 Kilometer lange Strecke geschickt.

Nach dem Start geht es Richtung Westen über die Straße des 17. Juni bis zum Ernst-Reuter-Platz. Dann weiter über die Otto-Suhr-Allee und den Spandauer Damm bis zum Schloss Charlottenburg. Dort geht es links in die Schlossstraße. Mit einem Schlenker über den Kaiserdamm führt die Strecke anschließend am Lietzensee vorbei und dann für ein kurzes Stück auf die Neue Kantstraße.

Eric Kiptanui aus Kenia zählt zu den Favoriten beim Halbmarathon

Über mehrere kleine Straßen wird das Läuferfeld zum Kurfürstendamm geführt. Von dort geht es Richtung Wittenberg- und Nollendorfplatz, durch Schöneberg und Kreuzberg weiter nach Mitte. Vorbei am Gendarmenmarkt, Schauspielhaus, französischen und deutschen Dom führt die Strecke auf die Straße Unter den Linden zum Ziel hinter dem Brandenburger Tor. Die Spitzenläufer werden nach einer knappen Stunde im Ziel erwartet, das breite Feld der Läufer nach rund zwei Stunden.

Das Zeitlimit liegt bei 3.15 Stunden. Dann holt der „Besenwagen“ die letzten Läufer von der Strecke. Zu den Favoriten zählt bei den Männern Vorjahressieger Eric Kiptanui (Kenia), der im vergangenen Jahr mit 58:42 Minuten einen neuen Streckenrekord aufstellte. Bei den Frauen gehört die niederländische Halbmarathon-Europarekordlerin Sifan Hassan zu den Spitzenläuferinnen.

Einen Testlauf wird Ironman Hawaii-Sieger Patrick Lange am Sonntag absolvieren. Der 32-Jährige zählt zu den besten Marathonläufern im internationalen Triathlon und probiert sich in Berlin auf der Halbmarathondistanz aus. Neben dem Sport-Großereignis am Sonntag werden bereits am Sonnabend im Rahmen der Messe „Halbmarathon Expo“ die Nachwuchsathleten an den Start gehen. Für Kinder bis zehn Jahre beginnt um 11 Uhr der Bambinilauf. Ab 13 Uhr findet das Kids Skating für Kinder von sechs bis 13 Jahren statt. Bis 30 Minuten vor dem Start können sich Mädchen und Jungen vor Ort anmelden. Die Sportmesse „Halbmarathon Expo“ auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof hat am Freitag von 11 bis 20 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Sperrungen beim Halbmarathon: Buss und Trams werden umgeleitet

Am Veranstaltungstag, Sonntag 7. April, ist die Straße Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße nicht befahrbar. Die Laufstrecke wird am Sonntag ab 8.15 Uhr gesperrt.

Die Sperrungen werden nach dem letzten Veranstaltungsteilnehmer aufgehoben. Die Polizei hat am Sonntag von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr eine Hotline geschaltet. Informationen unter Telefon: 46 64 74 07 90

Wegen des Rennens kommt es zu Änderungen und Umleitungen auf 27 Buslinien. Betroffen sind: M19, 29, 41, 45, 46, 48, 49, 85, TXL, X9, X10, X34 und auf den Linien 100, 101, 106, 109, 110, 139, 147, 187, 200, 218, 245, 248, 249, 309 und N2.

Richard Ringer startet beim Halbmarathon Berlin mit großen Ambitionen

Für Deutschland geht Richard Ringer an den Start. Der 30-Jährige gibt sein Halbmarathondebüt. Er hat große Ambitionen: „Ich möchte auf jeden Fall unter 62 Minuten bleiben“, sagt Ringer. Derart schnell war in den zurückliegenden zwei Dekaden nur ein deutscher Läufer gewesen: der Frankfurter Homiyu Tesfaye, der im vergangenen Jahr 61:20 Minuten gelaufen war.

Weil die Weltmeisterschaften in Doha (Katar) dieses Mal erst im Herbst (27. September bis zum 6. Oktober) stattfinden und Ringer daher sowieso später als sonst in die Bahnsaison einsteigt, dient die Teilnahme am Halbmarathon gewissermaßen als Ablenkung, um bis dahin keinen Lagerkoller zu bekommen.

„Man kann ja nicht immer nur trainieren, sondern will sich zwischendurch auch einmal im Wettkampf messen“, erklärt er. Einen vollständigen Wechsel zum Straßenlauf schließt er vorerst allerdings aus, bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sieht er seine Zukunft weiterhin auf der Bahn. „Ich habe das Gefühl, dass ich auch dort noch nicht mein ganzes Potenzial ausgereizt habe“, sagt er. Oder anders ausgedrückt: Mit dem Ergebnis der vergangenen Europameisterschaften will sich Richard Ringer nicht von der Tartanbahn verabschieden.

Seit 13 Jahren konnte keine Frau den Berliner Streckenrekord der Frauen knacken. Doch es spricht viel dafür, dass die Marke von 1:07:16 Stunden in diesem Jahr fällt. Denn am Start steht mit Sifan Hassan (Niederlande) die Europarekordlerin, die ihre eigene Bestzeit von 1:05:15 Stunden auf der schnellen Berliner Strecke unterbieten möchte.

Hier können Fußgänger die Laufstrecke des Halbmarathons überqueren

• bei Kilometer 11 – Wittenbergplatz

• bei Kilometer 14 – Potsdamer Str. / Ebertstr. (Potsdamer Platz)

• bei Kilometer 19,5 – Französische Str./ Friedrichstr.

• bei Kilometer 20,5 – Pariser Platz („Londoner Quere“)

Diese Tipps gibt die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zum Umfahren der Strecke

• Während der gesamten Veranstaltungszeit ist die Unterfahrung des Kurfürstendamms durch den Tunnel Brandenburgische Straße/Lewishamstraße in beiden Richtungen möglich.

• Südlich des Veranstaltungsraumes kann dieser von Ost nach West über Gitschiner Straße – Hallesches Ufer – Mehringdamm – Yorkstraße – Goebenstraße – Pallasstraße – Hohenstaufenstraße – Nachodstraße – Hohenzollerndamm umfahren werden.

• Der Verkehr von West nach Ost wird über Kurfürstendamm – Tauentzienstraße – Lietzenburger Straße – Kleiststraße – Bülowstraße ermöglicht.

• In Nord-/ Südrichtung lässt sich der Veranstaltungsraum über die Stadtautobahn BAB A 100 umfahren bzw. durch das Nutzen des Tiergartentunnels queren. Erhebliche und länger andauernde Verkehrsbehinderungen erwartet die Polizei im letzten Abschnitt der Laufstrecke, besonders im Bereich der „City Ost“. Hier hofft die Polizei auf das Verständnis der betroffenen Fahrzeugführer.

Das Wochenende des Halbmarathon in Berlin auf einen Blick

Freitag 5. April:

11 bis 20 Uhr Halbmarathon Expo auf dem Gelände des Flughafen Tempelhofs

Sonnabend 6. April:

9 bis 18.30 Uhr Halbmarathon Expo

ab 11 Uhr Bambinilauf (Kinder bis zehn Jahre)

ab 13 Uhr Kids Skating (Kinder von sechs bis 13 Jahren)

Sonntag 7. April:

9.30 Uhr Start Inlineskating

9.55 Uhr Start Rollis & Handbiker

10.05 Uhr Start Halbmarathon auf der Straße des 17. Juni

20 Uhr Halbmarathon Party in der Puro Sky Lounge (Europacenter, Tauentzienstraße)