München hofft auf den ersten Titel der Saison

Berlin/Göteborg. In den vergangenen Wochen schlug dem EHC Red Bull München eine ungewohnte Welle der Zuneigung entgegen. Normalerweise ist der Klub bei vielen Eishockeyfans hierzulande verpönt – wegen seines Hauptsponsors und wohl auch, weil manch einer nach zuletzt drei deutschen Meistertiteln ein wenig neidisch auf die Erfolge der Münchener schaut.

Vor dem Finale in der Champions Hockey League am Dienstag gegen die Frölunda Indians aus Schweden (19 Uhr, live auf Sport1) äußerten viele Vereine nun jedoch ihre Sympathie für Red Bull. Als die Bayern kürzlich in Berlin zu Gast waren, betonte auch Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee, wie sehr er sich darüber freue, dass endlich einmal ein deutscher Klub das Endspiel erreicht hat.

„Ich finde es großartig, dass wir so viel Unterstützung bekommen“, sagt Münchens Trainer Don Jackson und wagt einen Vergleich zum Olympiafinale 2018 in Pyeongchang, als die einheimischen Fans ebenfalls kollektiv die Daumen drückten. „Es geht hier doch um das deutsche Eishockey“, so Jackson.

Frölunda schon zum vierten Mal im Endspiel

Es wäre das erste Mal, dass ein Vertreter aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die wichtigste Trophäe im europäischen Eishockey gewinnt. Für Jackson wäre es allerdings schon der zweite kontinentale Titel: Mit den Eisbären hatte er 2010 die European Trophy geholt, den Vorgängerwettbewerb der CHL.

Im Halbfinale hatte sich München gegen den Bruderklub Red Bull Salzburg durchgesetzt und damit erstmals das Endspiel erreicht. Gegner Frölunda ist dort dagegen fast schon Dauergast. In den fünf Jahren, in denen die CHL besteht, stehen die Schweden jetzt zum vierten Mal im Finale, das sie 2016 und 2017 gewinnen konnten. Der Klub stellt die beste Offensive des laufenden Wettbewerbs – Ryan Lasch ist aktuell sogar Topscorer in der CHL – und vertraut in Göteborg zudem auf seinen Heimvorteil.

„München ist ein sehr organisiertes, defensiv starkes Team mit einigen sehr talentierten Spielern. Wir haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass die Champions League ein wichtiger Wettbewerb für uns ist. Und wir gehen immer an den Start, um zu gewinnen“, stellte Trainer Roger Rönnberg klar.

Erst das zweite nicht-nordische Team im Finale

Doch auch die Münchener, nach Sparta Prag 2017 erst das zweite nicht-nordische Team im CHL-Finale, gehen nach zuletzt neun Siegen in Serie mit viel Selbstvertrauen in die Partie. „Wir versuchen, dass wir sie niederkämpfen und niederrennen und am Schluss als Champion vom Eis gehen“, so Verteidiger Konrad Abeltshauser. Ganz besonders motiviert dürfte dabei Kapitän Michael Wolf (38) sein, der unlängst verkündet hatte, nach dieser Saison seine Karriere zu beenden. „Es wäre wunderbar, wenn ich mit dem CHL-Titel aufhören könnte“, sagt er.

Auf die Frage an seinen Trainer, ob ein europäischer Titel vielleicht sogar wichtiger wäre als eine mögliche vierte deutsche Meisterschaft in Folge, weicht Don Jackson geschickt aus. Am wichtigsten sei stets das nächste Spiel, in diesem Fall also erst einmal das Finale in der Champions Hockey League. „Es wird ein hartes Finale, aber wir haben großes Vertrauen in unsere Stärke“, lässt Frölunda-Kapitän Joel Lundqvist keinen Zweifel daran, dass die Münchener vor einer deutlich schwierigeren Aufgabe stehen als sonst in der DEL.

Mindestens ein Titel soll es aber schon werden in dieser Saison, so RB-Trainer Jackson, am besten bereits bei der ersten Gelegenheit. Denn auch in München wissen sie natürlich, dass die Sympathien im DEL-Play-off bald nicht mehr so eindeutig verteilt sein werden.