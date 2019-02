Weltmeister Lange im Training - Erster Start in Asien

Wiesbaden. Triathlon-Weltmeister Patrick Lange hat das Training für die neue Saison wieder aufgenommen.

"Es läuft schon ganz gut", sagte der 32-Jährige vom DSW 1912 Darmstadt beim 49. Ball des Sports in Wiesbaden. Den ersten Wettkampf will er im Frühjahr in Asien bestreiten. Fest geplant seien zudem Starts bei der Triathlon-EM am 10. Juni in Frankfurt/Main, bei der 70.3-WM am 7./8. September in Nizza und der Ironman-WM am 12. Oktober auf Hawaii.

Patrick Lange war im Oktober 2018 zum zweiten Mal Weltmeister geworden und hatte dabei als erster Triathlet in 7:52:39 Stunden die Acht-Stunden-Barriere unterboten.

( dpa )