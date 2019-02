Beim Istaf Indoor planen sie schon neue Experimente

Christoph Harting hofft auf weitere neue Formate in der Leichtathletik.

Das Hallen-Meeting in Berlin bricht verstaubtes Image der Leichathletik mit innovativen Ideen auf.

Berlin. Christoph Harting kniete auf dem Boden, machte ein Foto nach dem anderen mit seinen kleinsten Fans. Gina Lückenkemper stand nach ihrem ersten Start im Trikot des SCC Berlin mehr als eine Stunde in der Fanzone, setzte ihr Autogramm auf Mützen, T-Shirts und Eintrittskarten und fühlte sich dabei „wie ein Rockstar“. Und auch Hürdensprinter Gregor Traber betonte immer wieder, wie „wahnsinnig geil“ dieses Istaf Indoor doch ist. Sie alle hatten Spaß am Freitagabend in der Mercedes-Benz Arena. Bei diesem Leichtathletik-Event, das seit einigen Jahren versucht, das verstaubte Image des Sports mit innovativen Formaten aufzupolieren.

„Das ist der Weg, den wir gehen müssen, um die Attraktivität für den Sport selbst zu erhalten. Junge Leute zu überzeugen, Leichtathletik zu betreiben“, sagte Diskuswerfer Harting, der kurz zuvor im neugeschaffenen Mixed-Wettbewerb verloren hatte. Vier Männer waren gegen vier Frauen angetreten, jeder gegen jede im direkten Duell. „Dieses Format hat sich absolut bewährt. Das werden wir im nächsten Jahr wieder machen“, freute sich Meeting-Direktor Martin Seeber über die gelungene Premiere, die auch die 12.100 Zuschauer begeistert hatte. „Wir wollen uns immer weiter entwickeln.“

Das scheint auch nötig zu sein, wenn die Leichtathletik mit den großen, medienpräsenten Sportarten mithalten will. „Wir reden über einen Sport, der fast ausschließlich aus Tradition besteht. Man tut sich immer schwer, Tradition aufzubrechen, zu modernisieren“, sagte Harting, der anregte, auch in anderen Disziplinen über neue Formate nachzudenken. „Der Schwächste fliegt zum Beispiel, das würde auch Spannung bringen.“ Beim Istaf wollen sie sich auch für die nächste Hallenausgabe in einem Jahr wieder etwas Neues einfallen lassen. „Vielleicht kommen neue Disziplinen dazu, da gibt es noch ein paar Möglichkeiten“, versprach Seeber.