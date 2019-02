DEL: Eisbären Berlin gegen die Augsburger Panther live im TV & Stream

Die Eisbären Berlin haben am letzten Spieltageine klare Heimniederlage gegen den EHC Red Bull München kassiert. Die Berliner unterlagen dem deutschen Meister in der Arena am Ostbahnhof mit 2:6 (0:3, 1:1, 1:2). Der Tabellenneunte musste früh einem klaren Rückstand hinterherlaufen und fand trotz der Tore von Marcel Noebels und Florian Busch nicht ins Spiel zurück.

"Ich habe den Eindruck, wir verteilen zu Hause Geschenke. Jeder kann mal was mitnehmen bei uns", sagte Nationalspieler Marcel Noebels nach der Niederlage. "Das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Wenn man zu Hause keine Spiele gewinnt, ist es schwer, in der Tabelle dahin zu kommen, wo wir hinwollen." Jetzt geht es für die Eisbären Berlin am Sonntag (3. Februar, 14.00 Uhr) gegen die Augsburger Panther. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Dezember 2018 endete mit einem 2:1-Sieg der Augsburger.

Das Spiel der Eisbären im Live-Stream der Telekom

Alle Spiele der DEL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit dem Tarif "EntertainTV" erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Eishockey“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomeishockey.de live abgerufen werden.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Tickets für das Heimspiel der Eisbären gegen die Augsburger Panther können online auf der Internetseite der Eisbären erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Sonntag (3. Februar) um 14:00 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 14 und 70 Euro.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eisbären Berlin vs. Augsburger Panther

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Eisbären Berlin.

Lesen Sie mehr zum Thema Eisbären Berlin:

Eisbär Hördler verlässt das Nationalteam

Eisbären-Misere hält auch gegen Meister München an

Eisbären spielen gegen Krise und Vergangenheit