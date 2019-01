Berlins Sechstagerennen ist eine runde Sache

Berlin. Geld brauchte eigentlich keiner mehr. Zumindest nicht in der Tasche, Scheine und Münzen konnten zu Hause bleiben. Wichtig war nur die richtige Karte oder die passende Technik. Kontaktlos ließen sich beim Berliner Sechstagerennen erstmals Getränke und Essen bezahlen. Und das wurde beim Publikum sogar besser angenommen als erwartet, erzählt Valts Miltovics, der Geschäftsführer.

Es ist nur ein kleines Indiz, aber es lenkt den Blick auf eine Wandlung, die sich vollzieht bei den Sixdays, die von den Berliner Weltmeistern Theo Reinhardt und Roger Kluge gewonnen wurden. „Das Publikum hat sich geändert“, sagt Miltovics. Alten Stammgästen sind Neuerungen, zumal technischer Natur, selten ohne Reibungsverluste zu vermitteln. Der Zuspruch aber zu Dingen wie neuen Zahlungsmethoden etwa gibt den Veranstaltern nun die Gewissheit, auf dem eingeschlagenen Weg ein gutes Stück vorangekommen zu sein.

Das Publikum wird jünger

Seit die Madison Sports Group aus London 2016 das Sechstagerennen übernommen hat, befindet es sich in einem Prozess der Erneuerung. Anfangs gingen die Briten etwas forsch zur Sache, ließen die Tradition zu sehr außer Acht. Sie machten noch mal einen Schritt zurück, passten das Konzept an und scheinen nun ihr Format gefunden zu haben. „Wir haben etwas Zeit gebraucht, um Vertrauen aufzubauen. Wir mussten die Balance finden zwischen Erneuerung und Modernisierung, auf der anderen Seite Bewahrung und Respekt vor der großen Tradition“, so Miltovics.

Indizien für die Umschichtung auf den Rängen gibt es noch weitere. Der Donnerstag, mit 5800 Besuchern schwächster Publikumstag, ließ die Rad-Aussteller dennoch sehr zufrieden zurück. Weil vermehrt junge Leute ins Velodrom kommen, die mehr Interesse am technischen Drumherum zeigen. Damit streifen die Sixdays auch langsam das angestaubte Image ab, das lange von einer reinen Bierzeltatmosphäre geprägt war, und präsentieren ein moderneres Bild.

Die Profis sind um Mitternacht von der Bahn

Für Miltovics ist es das dritte Sechstagerennen unter seiner Leitung. „Unser Weg ist gut, er funktioniert“, sagt der Lette. Im Vergleich zum Vorjahr wurde diesmal nicht viel anders gemacht, Kleinigkeiten nur. Das sportliche Programm wurde mehr nach den Vorlieben von Publikum und Fernsehen gestaltet. „Wir haben beobachtet, dass gegen 23 Uhr eine große Welle der Besucher geht“, so der Geschäftsführer. Nach 24 Uhr – früher an den meisten Tagen nur eine Zwischenzeit – waren daher keine Profis mehr auf der Bahn.

Nur am Freitag drehten sich die Räder noch nach Mitternacht, allerdings bei den Jedermännern aus der Berliner Radszene, die sich wie in den Vorjahren im Oval ausprobieren durften. Eine Erweiterung des Programms, die wie die Einführung von Laufradrennen für Kinder und mehr Präsenz über das ganze Jahr zur Gewinnung eines neuen Klientels beigetragen hat in den vergangenen beiden Jahren.

Mehr Zuschauer und höhere Kategorien bei den Tickets

Mit rund 50.550 Zuschauern kamen diesmal etwas mehr Gäste in das Velodrom als 2018. Viele von ihnen kauften zudem mehr hochwertige Karten, so dass die durchschnittlichen Einnahmen pro Ticket trotz gleicher Preise wie im Vorjahr gestiegen sind. Doch nicht nur das Publikum nimmt die Veranstaltung wieder besser an, auch bei den Sponsoren zeichnet sich eine neue Entwicklung ab. Zum einen sind es mehr geworden, zum anderen zählen jetzt deutlich größere Unternehmen zu den Partnern als bislang. Während der Rennen zeigten bereits neue große Akteure ihr Interesse. „Wenn sie tatsächlich umsetzen, was jetzt vorgeschlagen worden ist, dann wird es für einige der langjährigen, lokalen Partner ein harter Wettbewerb“, sagt Miltovics.

Vor allem die TV-Präsenz, auf Eurosport und Eurosport 2 waren die Rennen teils live, teils zeitversetzt zu sehen, helfe dabei, die großen Firmen für Partnerschaften zu gewinnen. Selbst bezüglich eines möglichen Namenssponsorings führte der Lette in den vergangenen Tagen verheißungsvolle Gespräche: „Die haben sich gelohnt, aber ein Vertrag ist noch ein Stück entfernt.“

Eine App soll die Fans mehr involvieren

Nach vielen Jahren, in denen in Deutschland die Sixdays starben und selbst Bremen und Berlin mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, entspannt sich die Lage. Die Veranstaltung im Velodrom, die mit einem Etat von etwas mehr als 1,3 Millionen Euro ausgestattet ist, hat die Talsohle durchschritten und befindet sich im Aufwärtstrend. „Stabilität ist jetzt unser Ziel“, so der Geschäftsführer. In den nächsten beiden Jahren werden sich Programm und Ambiente daher kaum vom jetzigen unterscheiden – bis auf kleine Optimierungen. „Aber irgendwann kommt die Zeit, wo wir wieder überlegen müssen, wie wir die Zuschauer überraschen. Zu denken, dass wir immer das Gleiche machen müssen, weil es funktioniert, ist ein Fehler. Wir wollen nicht stagnieren.“

Eine Neuerung hätte er gern in diesem Jahr bereits eingeführt, doch es ließ sich noch nicht bewerkstelligen. „Wir haben durch unsere Technik so viele Daten von den Fahrern, die wir gern mit einer proaktiven Event-App direkt auf das Smartphone transportieren möchten. Das kann die Zuschauer noch mehr involvieren, sie näher an den Sport und den Sportler bringen“, erzählt der Lette, der bei der Werbung für sein Rennen nicht mehr auf klassische Plakate setzt, sondern auf neue Kommunikationskanäle wie Social Media. Vielleicht klappt es schon bei der nächsten Auflage des Sechstagerennens in einem Jahr mit der neuen App.