Die Handball-WM als Beschleuniger nutzen

Es wird ein paar Tage dauern, ehe die deutschen Handballspieler die Enttäuschung über die verpasste Bronzemedaille bei der WM verarbeitet haben. Doch schon am Abend beim gemeinsamen Abschluss-Essen in Herning brachen mehr und mehr Zufriedenheit und Stolz bei Aktiven und Funktionären durch. Trotz der bitteren Niederlage im Kampf um Platz drei gegen Frankreich dürfen die deutschen Spieler erhobenen Hauptes von der WM zurückkehren. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop ist nach einer begeisternden WM wieder in der Weltspitze angekommen.

Mit dem Erreichen des Halbfinals wurde die sportliche Pflicht erfüllt, allein es fehlte die Kür mit einer Medaille. Dennoch bleibt die WM in sehr guter Erinnerung, die deutsche Auswahl riss die Fans mit attraktivem Sport und bedingungslosem Einsatz in den ausverkauften Hallen in Berlin, Köln und Hamburg sowie vor dem TV mit und betrieb damit beste Werbung in eigener Sache. Zuletzt war dem Handball hierzulande eine derart große Aufmerksamkeit bei der Heim-WM 2007 widerfahren. Damals freilich wurde der Hype nicht vollauf genutzt, das will der DHB nun besser machen. Verbands-Vizepräsident und Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning ist zuversichtlich, dass der Boom bleibt.

Erste Erfolge sind schon zu verzeichnen. Der Bezahlsender Sky zeigt das Allstar-Spiel am 1. Februar sowie die Bundesliga-Konferenz am 7. Februar im frei empfangbaren Kanal. Und die Füchse vermelden eine deutlich stärkere Nachfrage an Eintrittskarten für die zweite Saisonhälfte. Bundeskanzlerin Angela Merkel schickte vor dem Halbfinale gegen Norwegen eine Videobotschaft an das Team, in der Halle verfolgte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Spiel. Mehr Politprominenz geht nicht. Zudem wird mit einem Gewinn in siebenstelliger Höhe gerechnet, der in die Weiterentwicklung der Sportart investiert wird. Schon vor der WM wurde der Vertrag mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen bis 2025 geschlossen. Das gibt Planungssicherheit.

Den Abstand zum Fußball verkürzen – mit diesem hehren Ziel waren die Handballer in die WM gestartet. In der Tat hat der Hallensport den Kickern in den vergangenen zweieinhalb Wochen die Show gestohlen. „Handball ist nicht aufzuhalten“, hatte DHB-Vize Hanning vor der WM in der Morgenpost angekündigt. Mit dieser WM kann die Entwicklung beschleunigt werden.