Berlins Weltmeister haben gute Chancen auf den Sieg

Berlin. Sie waren einfach nicht aufzuhalten. Ohne die Zielflagge eines Blickes zu würdigen, sausten die Kinder vorbei und wollten die komplette Runde vollenden. Eigentlich war nur ein Viertel der Distanz vorgesehen beim Laufradrennen der Drei- bis Fünfjährigen, doch erst ein Mitarbeiter konnte den tatendurstigen Nachwuchs am Familiensonntag beim Berliner Sechstagerennen nach über 250 Metern stoppen.

Die Großen waren eher froh, das Ziel auch am vierten Tag der Rundenhatz auf der Radrennbahn im Velodrom erreicht zu haben. „Wir haben versucht, uns ein bisschen zu schonen. Wir hatten zuvor eine harte Nacht, die letzten beiden Tage werden auch noch mal richtig umkämpft sein“, sagte Theo Reinhardt. Er und Roger Kluge beendeten die große Jagd als Dritte, Sieger wurden die Polen Wojciech Pszczolarski und Daniel Staniszewski, und mussten damit ihre am Vorabend errungene Führung im Gesamtklassement wieder abgeben. Die Berliner Madison-Weltmeister liegen zwei Tage vor dem großen Finale auf Rang vier (289 Punkte). Gleich fünf Teams befinden sich in einer Runde, angeführt vom dänischen Duo Marc Hester und Jesper Morkov (299).

9700 Besucher im Velodrom sehen viele Attacken

Das Publikum im Velodrom, am Sonntag waren 9700 Besucher in der Halle, erlebt in diesen Tagen deutlich mehr Aktion auf der Bahn als in den vergangenen Jahren. Seit Beginn der Rennen am Donnerstag jagen die Radprofis vor allem den Rundengewinnen hinterher. Zuvor waren die Felder homogener unterwegs und mehr auf die Sprintwertungen fokussiert. „Das Grundtempo ist ein bisschen ruhiger, das lässt mehr Raum für Attacken“, sagte Kluge. Eine Ursache dafür dürfte der Ausfall einiger starker Fahrer wie Yoeri Havik (Weltcupeinsatz) oder Kenny de Ketele (Schlüsselbeinbruch) sein.

Für die Besucher ist das kein Nachteil, das Geschehen auf der Bahn ist lebhafter. „Für die Zuschauer ist das angenehmer, weil die ganze Zeit etwas passiert“, sagt Reinhardt, der sich und Kluge für Montag und Dienstag (ab 17 Uhr) in einer guten Position sieht: „Das Podium ist auf alle Fälle drin. Ich glaube, wir haben auch sehr gute Chancen, ganz oben zu stehen.“ Allerdings zeigen sich die Polen und die Dänen in starker Form. Bereits bei den Frauen, die in den ersten drei Tagen unterwegs waren, gab es einen dänischen Erfolg. Trine Schmidt siegte souverän.