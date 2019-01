Laura Ludwig: "Spüre wieder diesen Killerinstinkt"

Berlin. Olympiasiegerin Laura Ludwig hat durch die sportliche Auszeit aufgrund der Geburt ihres Sohnes neue Motivation für die Karriere als Beach-Volleyballerin gefunden.

"Ich weiß nicht, ob es ohne die Babypause so gewesen wäre. Zumindest wäre es nicht so extrem", sagte die 33-Jährige der "Welt am Sonntag". "Ich spüre wieder diesen Killerinstinkt. Es ist jetzt eine andere, eine neue Herausforderung." Ludwig brachte vor sieben Monaten ihren Sohn Teo zur Welt und befindet sich inzwischen wieder im intensiven Training.

Nach dem Karriere-Ende ihrer sportlichen Partnerin Kira Walkenhorst, mit der sie bei den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro 2016 Gold gewann, startet sie nun mit Margareta Kozuch den Anlauf zu den Sommerspielen 2020 in Tokio. "Es ist eine neue Herausforderung - und die bringt einen gewissen Reiz, eine Spannung mit sich", sagte Ludwig. "Wir verstehen uns gut, kennen uns, seit wir 14 Jahre alt sind, haben also eine Basis. Das macht es leichter."

Das neu formierte Duo peilte zuletzt das Turnier vom 24. bis 28. April im chinesischen Xiamen für den ersten gemeinsamen Auftritt an. Im Sommer folgt die Heim-Weltmeisterschaft in Hamburg. Sie habe in den vergangenen Jahren "viel an dem kleinen Zweifler in mir gearbeitet und ihn mehr oder weniger verbannt", sagte Ludwig. "Es wird funktionieren, wir kriegen das hin. Da bin ich mir sicher."

( dpa )