DEL: Fischtown Bremen gegen Eisbären Berlin live im TV & Stream

Die Berliner kassieren am letzten Spieltag in Nürnberg die siebte Niederlage in Folge. Es war ein direktes Duell um den Einzug ins Pre-Play-off – ein Spiel, das die Eisbären eigentlich auf keinen Fall verlieren durften. Am Ende hieß es 4:6 (1:2, 3:0, 0:4). Nach der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten wird die Lage für den Rekordmeister nun immer prekärer. „Das war heute ein Neun-Punkte-Spiel und wir haben es wieder verloren. Aber wenn es einmal schlecht läuft, dann läuft es eben einfach nur schlecht“, sagte Eisbären-Stürmer Florian Busch nach dem Spiel.

Jetzt geht es für die Berliner am Sonntag (27. Januar, 16.30 Uhr) auswärts gegen die Fischtown Bremen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Dezember letzten Jahres endete mit einem 5:3-Sieg der Berliner.

