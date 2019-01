Der Spaßvogel wird zum Botschafter

Immer wieder taucht der Typ mit dem blauen Jackett auf. Mal schiebt er Rennräder durch das Velodrom, dann hält er die Sprinter beim Start fest. Dann sieht man ihn plötzlich vom Videowürfel mit einem Bier in der Hand aus einem der Vorführwagen des Hauptsponsors grüßen. An Nate Koch, so scheint es, kommt keiner vorbei beim Berliner Sechstagerennen.

In den vergangenen Jahren war das noch anders. Da fuhr der US-Amerikaner selbst als Sprinter über die Bahn an der Landsberger Allee – und meist hinterher, weil er sich sportlich deutlich unter dem Niveau der Konkurrenz bewegte. Doch seine Auftritte absolvierte er stets mit Leidenschaft, in beständiger Interaktion mit dem Publikum, dessen Liebling er schnell wurde. Vergangenes Jahr beendete der 32-Jährige seine Karriere auf dem Rad, in Berlin ist er trotzdem wieder. Als Entertainer, ein bisschen vielleicht auch als Maskottchen.

Koch ist oft mit der Kamera unterwegs

„Das ist schon anders, wenn man nicht selbst fährt, aber ich liebe es einfach, hier zu sein“, sagt Koch, der beim Sportpalastwalzer begeisterter mitgeht als alle anderen in der Halle. Er liebt diesen Rad-Rummel, und er bringt das sehr aufrichtig rüber. Eine große Affinität zu den sozialen Medien besitzt er auch. Social Entertainment liegt ihm, er dreht Filmchen und fotografiert, postet dies und verdient damit etwas Geld.

Die Sixday-Serie, von der Berlin ein Teil ist, will das für sich nutzen und setzt ihn als Botschafter ein. „Das war meine Idee, ich bin dankbar, dass sie aufgenommen wurde“, erzählt Koch. Schon in London, beim ersten Rennen der Serie, war er dabei, brachte Sportler und Publikum in Kontakt oder fungierte auch als Experte bei Ansagen. „Ich bin dafür verantwortlich, dass jeder Spaß hat“, sagt der Amerikaner, der in Long Beach/Kalifornien einen Radladen betreibt.

Als er 2015 erstmals in Berlin war, ließ sich das alles nicht absehen. „Ich dachte damals, dass es mein einziges Sechsagerennen wird. Es ist einfach unglaublich“, so der frühere US-Meister im Teamsprint, der sich über die Jahre eine passable Gefolgschaft im Netz aufgebaut hat und dieser vermitteln will, „was für ein tolles Event das Sechstagerennen ist“.

Dabei helfen, ein Rennen in die USA zu bringen

Wenn es geht, nicht nur aus Berlin und London, sondern später auch von dem einen oder anderen Standort der Sixday-Serie aus. „Mein Ziel ist es, nächste Saison bei allen Rennen der Serie dabei zu sein. Ich arbeite mich in die Richtung“, sagt Koch, dem es auch darum geht, in seiner Heimat ein breiteres Bewusstsein für den Sechstagesport zu schaffen: „Mein großes Anliegen ist es, Amerika die Sixdays näherzubringen. Wenn ich helfen könnte, dass es auch in den USA wieder ein Rennen gibt, wäre das toll.“

Der Traum der Madison Sports Group als Veranstalter ist es ja, irgendwann im Madison Square Garden in New York zu fahren. Bis dahin hat Nate Koch aber noch einiges zu tun. Heute ist Familiensonntag beim Sechstagerennen (ab 11 Uhr), da wollen eine Menge Kinder Spaß haben. Das fällt in den Verantwortungsbereich des Typen mit dem blauen Jackett.