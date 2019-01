Aus der Traum: Deutschland scheitert im WM-Halbfinale

Hamburg. Uwe Gensheimer stand auf dem Spielfeld, schaute erst enttäuscht auf den Boden und blickte dann verärgert Richtung Anzeigetafel. 31 für Norwegen, 25 für Deutschland war dort zu lesen. Die Zuschauer in der ausverkauften Hamburger Arena spendeten aufmunternden Applaus, aber der Kapitän der deutschen Handballer sah es offiziell auf dem großen Bildschirm bestätigt: Das deutsche Team hat das Halbfinale der WM verloren und trifft nun am Sonntag im dänischen Herning auf Frankreich im Spiel um Platz drei (14.30 Uhr/ZDF).

Deutschland führte nach vier Minuten mit 3:1

Am Vorabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel noch mit Bundestrainer Christian Prokop telefoniert und ihm und seinem Team alles Gute für das WM-Halbfinale gewünscht. "Sie haben uns in all den Spielen verzückt mit ihrer Kraft und ihrem Zusammenhalt”, sagte Merkel. Prokop empfand "den Anruf als Kompliment für unsere gesamte Leistung in diesem Turnier." Auch Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hatte den Handballern versichert: “Ganz Deutschland steht hinter euch.” Aus dem fernen Dallas drückte Basketball-Ikone Dirk Nowitzki die Daumen: “Auf geht’s, Jungs!”

Begeisterung gab es zu Beginn auch in Hamburg. 12.500 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit, wie das deutsche Team gewohnt beherzt zur Sache ging. Uwe Gensheimer sorgte für die Führung, Patrick Wiencek riss nach erfolgreicher Abwehrarbeit die Arme hoch und animierte das Publikum, Fabian Wiede und Hendrik Pekeler legten nach - 3:1 nach vier Minuten.

“Es ist einfach geil für uns, dass wir hier sind und unseren Traum weiterleben dürfen”, hatte Prokop vor dem Spiel gesagt. Und Linksaußen Matthias Musche hatte angekündigt, “alles menschenmögliche zu tun, um ins Finale einzuziehen.” Und ja, Wille und Einsatz waren da. Allerdings zeigten auch die Norweger, warum sie zum Kreis der Titelkandidaten zählen.

Gegen den Abwehrblock um Magnus Gullerud und Goran Johannessen tat sich das deutsche Team schwer. Steffen Fäths Wurf wurde geblockt (7.), Fabian Wiede (9.) und Paul Drux (10.) feuerten den Ball über und neben das Tor. Torwart Torbjörn Bergerud zeigte ebenfalls seine Klasse. Prokop reagierte immer wieder, im Laufe der ersten Halbzeit hatte er bis auf Steffen Weinhold und Finn Lemke sein gesamtes Personals ausprobiert, um die norwegische Defensive zu knacken. Wiede, Drux und Tim Suton übernahmen die Spielmacherposition. Phasenweise half es, auf der anderen Seite parierte Andreas Wolff zu Beginn noch stark, Ersatzmann Silvio Heinevetter hielt sein Team bis zur Halbzeitpause (12:14) in der Partie. Doch der Rückstand war auch Folge des zähen deutschen Angriffsspiels und von insgesamt fünf Zeitstrafen.

Rote Karte für Hendrik Pekeler in der 45. Minute

Doch noch war die Partie nicht vorbei. Deutschlands Handballer hatten schon so einige erfolgreiche Halbfinal-Krimis hinter sich. Wie 2003 gegen Frankreich (23:22), als das deutsche Team eine Viertelstunde vor dem Ende noch mit vier Toren zurücklag. Wie 2007, als das erlösende 32:31 erst nach zweimaliger Verlängerung amtlich war. Auch dieses Halbfinale sollte ein höchst spannendes bleiben. Die deutschen Spieler wussten, dass sie besonders auf Sander Sagosen, den 23-jährigen Rückraumspieler von Paris St. Germain, achten mussten. Wie auch auf den torhungrigen Linksaußen Magnus Jöndal von der SG Flensburg-Handewitt. Diesmal war es allerdings der Flensburger Rückraumspieler Magnus Röd, der alleine in der ersten Halbzeit fünf Treffer erzielt hatte. Sagosen legte dafür in den zweiten 30 Minuten los und erhöhte sein Torkonto auf sechs.

Und die Deutschen? Die waren zunehmend gefrustet, Hendrik Pekeler sah in der 45. Minute die Rote Karte. Doch vor allem Uwe Gensheimer peitschte sein Team weiterhin nach vorne. Auf 21:23 ging es heran (46.), auf 23:26 (55.). Wiede verkürzte per Gegenstoß noch einmal auf 25:27 (57.) - doch Norwegen hatte immer die treffende Antwort parat.

Bereits kurz nach dem Halbfinalspiel brach das Prokop-Team von Hamburg nach Dänemark auf. Ursprünglich sollte es erst am Samstag weitergehen, doch “mit Blick auf eine verlängerte Regenerationsphase haben wir uns kurzfristig entschieden, die Weiterfahrt nach Herning vorzuziehen”, sagte Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes. Denn das Ziel bleibt die Medaille. Auch, wenn sie bronzefarben ist.