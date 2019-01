Sechs Tage im Zeichen der nächsten Generation

Sie hat es versucht, wirklich. Reiten, Cheerleading, Tennis, Fußball. Auch ihr Bruder fahndete lange nach seinem wahren Talent. Im Fußball war er echt gut. Doch mit diesem Nachnamen ist der Weg scheinbar vorgezeichnet. Ob man will oder nicht. Lea Lin Teutenberg schließt da zwar jeglichen familiären Druck aus. „Es war nie so, dass es hieß, wir müssen jetzt auch Radfahren“, erzählt die 19-Jährige. Doch irgendwie ist der Drang zum Kurbeln der Pedale in den Genen verankert. Deshalb fährt sie gerade im Velodrom beim Sechstagerennen. Bruder Tim Torn, 16 Jahre alt, rollt ab Sonnabend ebenfalls in Berlin mit, im Nachwuchsrennen der U19.

Für Lea Lin ist der Sonnabend schon der letzte Einsatz (ab 17 Uhr), die Frauen starten lediglich an den ersten drei Tagen in Berlin. Ein Omnium wird gefahren, zum Abschluss dann ein Madison-Rennen. „Ich muss gucken, dass ich am Ende noch genug Kraft habe, weil so viele Rennen zehren“, sagt die Kölnerin. Zum Auftakt im Velodrom zeigte sie sich oft vorn im starken Feld, war nach dem ersten Tag beste Deutsche auf Rang acht. Sie entwickelt sich schnell, Berlin ist erst ihre vierte Teilnahme an einem Sechstagerennen: „Ich merke von Rennen zu Rennen, dass ich mehr Erfahrung sammle, und weiß, worauf man achten muss.“

Vater Lars trainiert nun die Kinder

Ihr Vater unterstützt sie genauso wie ihren Bruder in diesem Lernprozess. Lars Teutenberg (48) war selbst mehrfacher deutscher Meister auf der Bahn, jetzt trainiert er seine Kinder. Doch die Familie hat noch mehr Radsportaffinität zu bieten. Onkel Sven (46) fuhr sogar die Tour de France, Tante Ina-Yoko (44) war eine der erfolgreichsten deutschen Frauen mit über 200 Siegen und WM-Bronze 2011 auf der Straße. Dort ist Lea Lin sogar selbst schon als Profi unterwegs, mit einem Vertrag beim Team WNT Rotor Pro Cycling.

Auf der Bahn fühlt sie sich genauso wohl, vor allem das Zweier-Mannschaftsfahren oder Madison liegt ihr. Die Wechsel trainiert Lea Lin Teutenberg daheim auf der Bahn mit ihrem Vater: „Das ist für mich manchmal ein wie Krafttraining, weil er doch ein bisschen größer und schwerer ist. Aber von ihm kann ich halt die Technik am besten lernen.“ Lars Teutenberg war bei vielen Sixdays dabei, er kennt alle Kniffe. Vielleicht eröffnet ihr das zukünftig eine Olympiaperspektive, denn das Madison der Frauen wird demnächst auch im Zeichen der fünf Ringe ausgetragen. Für 2020 in Tokio macht sie sich jedoch noch keine übertriebenen Hoffnungen.

Nach den eigenen Rennen noch etwas anfeuern

Nach Berlin, wo sie vor zwei Monaten ihren ersten Bahn-Weltcup absolvierte, genießt die Straße erst einmal Priorität. Wie Lea Lin Teutenberg ihre Karriere gestaltet, ist immer auch ein Familienthema: „Mein Vater ist mein Trainer, er hat ein Wort mitzureden.“ Auch die Tante gibt Tipps. „Sie kennt sich natürlich aus, sie weiß, worauf man achten, muss, wenn man sich die Teams anschaut“, sagt die junge Athletin.

Ina-Yoko Teutenberg ist sogar Sportliche Leiterin beim Team Trek, doch ein Wechsel dorthin kommt für die Nichte noch nicht infrage. „In naher Zukunft ist das eher keine Perspektive. Ich möchte nicht auf meinen Namen zurückgeführt werden und gehe meinen eigenen Weg“, erzählt Lea Lin Teutenberg, die nach dem Ende ihres Auftritts als Sportlerin bei den Sixdays noch ein paar Tage dranhängen will im Velodrom. Um den Bruder bei seinen Wettkämpfen anzufeuern. Gemeinsam mit ihren Eltern, die in Berlin sechs Tage lang voll eingespannt sind, weil die Kinder die Familientradition fortführen.