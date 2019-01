Sieg gegen Spanien: Der nächste Meilenstein

Köln. Es war eine makellose Hauptrunde: Mit 31:30 (17:16) gewannen die deutschen Handballer am Mittwoch auch das letzte Spiel in Köln gegen Spanien und ziehen nun weiter nach Hamburg, wo am Freitag gegen Norwegen (20.30 Uhr/ARD) um den Einzug ins Finale gespielt wird.

Die Frage vor dem Spiel lautete ohnehin: Worum geht es eigentlich gegen Spanien? Die deutschen Handballer waren bereits für das Halbfinale qualifiziert, die Spanier ohne Chance auf die Top Vier. Dennoch war klar: Es war eine Partie, die Auswirkungen auf den weiteren Turnierverlauf haben würde. Als am frühen Abend die ebenfalls fürs Halbfinale qualifizierten Franzosen 20:23 gegen Kroatien verloren hatten, stand bereits fest: Selbst mit einer Niederlage mit bis zu sieben Gegentoren wäre Deutschland Gruppensieger und würde es am Freitag in Hamburg mit dem Zweiten der anderen Hauptgruppe aus Dänemark zu tun bekommen.

„Norwegen ist eine tolle Mannschaft, aber wir können uns auch noch steigern“, sagte der deutsche Teammanager Oliver Roggisch. „Wir wollen natürlich eine gute Verabschiedung aus Köln und das Spiel gewinnen“, hatte Bundestrainer Christian Prokop vor dem Spiel gegen Spanien angekündigt. „Ob wir das bis zum bitteren Ende durchziehen, lasse ich aber mal dahingestellt.” Die Antwort gab es direkt zu Beginn: Geschont wurde sich nicht. Die Spanier gingen durch Julen Aguinagalde in Führung, aber Patrick Groetzki glich postwendend aus. Auch in seiner Aufstellung überraschte Prokop zunächst nicht, Paul Drux übernahm wie erwartet die Spielmacherposition und Andreas Wolff stand im Tor. Wolff hielt zunächst stark und Uwe Gensheimer und Drux sorgten für die 3:1-Führung. Sie kämpften um jeden Ball, vor 19.250 Zuschauern strotze das Team vor Energie. Das galt allerdings auch für die Spanier, die wie ein Kaugummi an den Schuhen der Deutschen klebten. Ein Tor Führung für Deutschland, Ausgleich. So ging das fast über die gesamte erste Halbzeit.

Das größte Experiment fand ab der neunten Minute auf der Spielmacherposition statt. Nach der schweren Verletzung von Martin Strobel sammelte der nachnominierte Tim Suton seine ersten WM-Minuten an zentraler Stelle. Für den 22-Jährigen bot die Partie gegen den Europameister die perfekte Bühne, um sich auf allerhöchstem Niveau für das Halbfinale warmzuspielen. „Der Weg ist noch nicht zu Ende, Männer“, hatte Strobel seinem Team zuvor nach überstandener Operation mit auf den Weg gegeben. Der 32-Jährige hatte sich beim 22:21-Sieg gegen Kroatien am Montag das Kreuzband und das Innenband im linken Knie gerissen. Suton machte seine Sache in der ersten Halbzeit gut. Er leistete sich zunächst zwar einige Fehler, zeigte aber auch mit beherzten Angriffen Mut und traf dreimal bis zur 30. Minute. Allerdings hakte es auch im deutschen Spiel. Die spanischen Außenspieler Angel Fernandez und Ferran Sole bekam das Prokop-Team nicht in den Griff, zehnmal traf das Duo in der ersten Halbzeit. Daran konnte auch der inzwischen eingewechselte Silvio Heinevetter im Tor nichts ändern. Viele technische Fehler im Angriff verhinderten eine höhere Führung als das 17:16 zur Halbzeit.

Heinevetter sichert den Sieg mit starken Paraden

In der wurde es dann nostalgisch. Sonnabend war das Weltmeisterteam von 1978 vor Ort, nun jubelten 19.250 Zuschauer den Weltmeistern von 2007 zu. Heiner Brand, Markus Baur, Christian Schwarzer und Henning Fritz standen da und winkten ins Publikum.

In der zweiten Halbzeit war das Spiel ähnlich intensiv, erstmals setzte sich das deutsche Team ab, Matthias Musche, Fabian Böhm und Kai Häfner trafen zum 20:17. Ein Abstand, der lange gehalten wurde. Die spanischen Gegentreffer beantwortete das deutsche mit beherzten Toraktionen. Wieder traf, dann Suton und Böhm erhöhte auf 25:21 (44.). Der Rest der Partie: eine Demonstration von Geschlossenheit. Heinevetter hielt stark, verhalf Musche mit einem langen Pass zum 27:23. Bis zum Schluss war es trotzdem spannend, durch viele Fehlwürfe kamen die Spanier wieder näher heran, 28:27 stand es in der 55. Minute. 30:29 stand es in den finalen Sekunden. Dann 31:30. Und es war geschafft.