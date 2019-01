Die EM wird zu einer Reise ins Ungewisse

Langsam nimmt diese Saison tragische Züge an. Sie haben sich auf Minsk gefreut, auf die Europameisterschaften der Eiskunstläufer, wollten endlich „etwas zeigen und leisten“, sagt Ruben Blommaert. Viel Gelegenheit hatten er und Annika Hocke schließlich bisher nicht dazu, Verletzungen und Krankheiten durchkreuzten immer wieder die Pläne der Berliner Paarläufer. Nun fällt auch noch die Reise nach Weißrussland aus, denn Blommaert plagt eine Grippe.

Es ist kein einfaches nacholympisches Jahr für die beiden Berliner, die Mittwoch im Kurzprogramm an den Start gehen wollten. „Schweren Herzens mussten wir absagen. Leider ist alles, was wir tun können, die Situation zu akzeptieren“, schrieb Hocke bei Instagram. Letzteres gilt ebenso für die Deutsche Eislauf-Union (DEU), und zwar auf die gesamte Breite der Athleten bezogen. Vor gut einem Jahr überstrahlte der Gold-Triumph von Aljona Savchenko und Bruno Massot bei den Olympischen Spielen in Südkorea alles.

Sportdirektor ist pessimistisch

Doch die Stars, über Jahre Medaillengaranten bei internationalen Großereignissen, haben sich eine Auszeit vom Wettkampfsport genommen, aus der eine Rückkehr eher unwahrscheinlich ist. Entsprechend nüchtern beschreibt Sportdirektor Udo Dönsdorf die Lage: „Wir werden diese Erfolge nicht mehr erzielen und müssen einen Haken an diese Einmaligkeit machen. So etwas können wir in kurzer Zeit nicht reproduzieren.“

Mit einstelligen Plätzen bei den Frauen, Männern und im Paarlauf wäre Dönsdorf schon zufrieden. „Wenn wir ein solides Ergebnis erreichen, können wir eine gute Basis für die nächsten Saisons vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking schaffen“, so der Sportdirektor. Vor einem Jahr belegten Hocke/Blommaert in Abwesenheit von Savchenko/Massot den achten Rang bei der EM, die Essenerin Nicole Schott wurde Zehnte. Diesmal strebt die deutsche Meisterin mehr an: „Ich will mich nun in Europa nach vorn arbeiten.“ Ambitioniert geht auch der Berliner Paul Fentz in Minsk an den Start. „Mein persönliches Ziel wäre Platz sechs“, sagt der deutsche Meister. Dazu müsste er allerdings den vierfachen Toeloop sicher zeigen. Bei den nationalen Titelkämpfen war ihm das nicht gelungen.

Hocke/Blommaert mit viel Pech

In Stuttgart bestritten auch Hocke und Blommaert einen ihrer lediglich drei Wettkämpfe in dieser Saison. Aufgrund der vielen Zwangspausen reichte es zu Platz zwei hinter Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert, dem zweiten Berliner Paar. „Das wurmt einen schon“, sagt Hocke, schließlich waren sie und Blommaert in ihrer ersten gemeinsamen Saison gleich in das olympische Finale gelaufen und hatten dort Platz 16 belegt. Nun sollten sie perspektivisch die Nachfolge von Savchenko/Massot antreten. „Was mit Aljona und Bruno geklappt hat, können wir nicht alles nachmachen“, sagt Paarlauf-Bundestrainer Alexander König, der zuvor das Goldpaar trainiert hatte und sich nun auch um Hocke/Blommaert kümmert.

Im Gegensatz zum Sportdirektor will sich König nicht völlig der Möglichkeit verschließen, bald wieder Medaillen bejubeln zu können. „Der Optimismus ist da, aber es wird schwierig“, sagt der Berliner. Das gemeinsame Training von Hocke/Blommaert sowie Hase/Seegert bringe beide Paare voran. „Sie können sich gut unterstützen und vorwärts treiben“, so König. Hase und Seegert zeigten zuletzt einen Aufwärtstrend, in Minsk wollen sie diesen mit ihrer ersten Top-Ten-Platzierung bei internationalen Titelkämpfen untermauern. Für Hocke und Blommaert bleibt nur die Hoffnung, im März nicht auch noch die WM in Japan zu verpassen.