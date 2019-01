Die unendliche Geschichte des Kevin-Prince Boateng

Barcelona. Verschränkte Arme und böser Blick oder netter Kumpel beim Trainingsspiel mit kleinen Kindern: Im Camp Nou lieferte Kevin-Prince Boateng am Dienstag alle Posen, die sich die Fotografen so wünschen konnten. An einem kühlen Wintermittag nahm sein vielschichtiges Leben eine neue Wendung. Der 31-Jährige Berliner wurde als neuer Profi des FC Barcelona präsentiert.

„Ich wollte sofort loslaufen, gar nicht erst auf das Flugzeug warten“, so beschrieb er seine Glücksgefühle, als er vom Angebot aus Katalonien erfuhr. Zuletzt schien es so, als würde er seine Karriere ausklingen lassen beim norditalienischen Provinzklub Sassuolo, nahe der Familie in Mailand. Ab sofort spielt er nun um die spanische Liga (derzeit fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten Atlético Madrid), den Königspokal (am Mittwoch möglicherweise schon sein Debüt im Viertelfinalhinspiel bei Sevilla) und natürlich die Champions League. „Ich möchte es genießen und alles gewinnen“, sagte Boateng. Und sich die Weiterbeschäftigung verdienen. Fürs Erste ist er nur ausgeliehen, am Saisonende gilt eine Kaufoption über acht Millionen Euro.

Nach Berlin, London (Tottenham), Dortmund, Portsmouth, Mailand, Schalke, Las Palmas, Frankfurt und Sassuolo ist es für Boateng die zehnte Station einer illustren Karriere. Viele Etiketten hat er angeheftet bekommen, viele Geschichten geschrieben. Er war Ghetto-Kid (bei Hertha BSC) und deutscher Landesfeind (nach seinem Foul an Michael Ballack vor der WM 2010), Moonwalker (bei der Meisterfeier mit dem AC Mailand) und Sprecher vor den Vereinten Nationen (nach einem mutigen Spielboykott wegen rassistischer Beleidigungen). Zuletzt, etwa in Frankfurt, gab er sich als gereifter Familienvater und Führungsspieler. Jetzt ist er also auch noch das: Barca-Profi.

Der 31-Jährige soll bei Barca Starstürmer Suárez entlasten

Nicht nur er konnte es zunächst kaum glauben. „En serio?“ – Wirklich? – lautete zu Wochenbeginn die häufigste Reaktion, als die Nachricht vom anstehenden Transfer die Runde machte. Auf der Homepage der Barca nahen „Sport“ bekannten sich 78 Prozent der Anhänger als „nicht überzeugt“. 31 Jahre, zuletzt nur kleine und mittlere Klubs, und dann noch sein unangepasster Charakter. Reicht Ousmane Dembélé nicht? Oder frönt Barca, weil der Ex-Dortmunder bis zu einer Knöchelverletzung am Sonntag gegen Leganés zuletzt bärenstarke Auftritte aneinanderreihte, jetzt einem neuen Fetisch zum Enfant Terrible? Als „äußerst riskant“ stufte die Sportzeitung „As“ die Verpflichtung ein. Doch wo ihn die Medien mit allen Anekdoten der Vergangenheit wahlweise als exzentrisch, extrovertiert oder extravagant präsentierten, mussten sie auf große Sprüche am Dienstag warten. Boateng erklärte demütig: „Ich weiß, dass ich hier nicht als Stammspieler komme. Ich bin hier, um mit meiner Erfahrung zu helfen.“

Mehr wird auch kaum zu haben sein angesichts eines Angriffsdreiecks aus Lionel Messi, Luis Suárez und Dembélé, hinter denen selbst 160-Millionen-Euro-Transfer Philippe Coutinho häufig nur auf der Bank sitzt. Für Boateng ist die Rolle vorgesehen, die der Mann spielte, von dem er die Rückennummer 19 übernimmt: Munir El Haddadi, der in der Hinrunde den Backup für Mittelstürmer Suárez gab. Weil der Nachwuchsprofi seinen Vertrag nicht verlängern wollte, wurde er vorige Woche für eine Million Euro nach Sevilla verkauft. Diese Million ist nun die Leihgebühr für Boateng.

Körper einbringen, Lücken reißen und verfahrene Situationen auch mal mit der Brechstange lösen: Das erwartet man von Boateng. Im Idealfall, träumen sie in Barcelona, wird er so etwas wie der neue Henrik Larsson. Auch der schwedische Angreifer kam 2004 im Herbst der Karriere als Edeljoker, murrte nie, war aber umso zuverlässiger da, wenn er gebraucht wurde, und trug mit seiner routinierten Lässigkeit positiv zum Betriebsklima bei. Im Camp Nou wird er bis heute mehr verehrt als so mancher Stammspieler jener Mannschaft, die 2006 die Champions League gewann.

Bei seinem Jugendklub Hertha traut Trainer Pal Dardai Boateng den Karrieresprung zu: „Kevin hat das Potenzial, bei Barca zu spielen. Das hat man zuletzt beim Pokalfinale gegen Bayern gesehen, als er einen großen Anteil am Sieg der Frankfurter hatte“, sagte der Ungar am Dienstag. Dardai spielte einst mit Boateng zusammen in Berlin. Und er könnte sich auch eine Rückkehr vorstellen: „Ich hoffe, dass er seinen Trainerschein macht, um sein unfassbares Potenzial weiterzugeben. Er ist dann später vielleicht mal einer für Hertha“, sagte Dardai. Das klang am Dienstag noch einigermaßen unrealistisch. Aber bei Kevin-Prince Boateng weiß man ja nie.