BBL: EWE Baskets Oldenburg gegen Alba Berlin live im TV & Stream

BBL: Am Sonntag trifft Alba Berlin auf die EWE Baskets Oldenburg

BBL: Am Sonntag trifft Alba Berlin auf die EWE Baskets Oldenburg. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Alba Berlin hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der Basketball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses verlor am letzten Spieltag bei den formstarken Basketball Löwen Braunschweig mit 79:83 (46:42). Braunschweig war sehr gut“, erkannte Giffey an, „aber wir hätten auch besser, viel aggressiver anfangen müssen.“

Alba wünscht sich schöne Bescherung

Jetzt geht es für die Berliner im Nachholspiel am Sonntag (13. Januar, 15.00 Uhr) auswärts gegen die EWE Baskets Oldenburg. Beim letzten Duell beider Mannschaften in der Viertelfinal-Serie setzte sich Alba souverän mit 85:68 durch.

EWE Baskets Oldenburg gegen Alba Berlin live im Free-TV & Stream

Das Spiel der Albatrosse gegen Oldenburg wird live von Sport1 übertragen. Los geht es mit der Berichterstattung am Sonntag (13. Januar) um 15.00. Für alle Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sport1 mit der Sport1-App einen mobilen Service, der es ermöglicht, das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Alle Spiele der BBL werden außerdem live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot drei Monate lang gratis (danach 9,95 Euro pro Monat), für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (16,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Basketball“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomb asketball.de live abgerufen werden

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Auswärtsspiel gegen die Baskets Oldenburg können online auf der Internetseite der Oldenburger erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Spiel findet am Sonntag (13. Januar) um 15.00 Uhr in der EWE-Arena statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: EWE Baskets Oldenburg vs. Alba Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

Lesen Sie auch:

Europacup kostet nicht nur Alba Kraft für die Liga

Alba Berlin ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt

Alba-Manager nach Belgrad-Pleite noch gelassen