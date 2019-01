DEL: Grizzlys Wolfsburg gegen Eisbären Berlin live im TV & Stream

Die Eisbären Berlin kassierten am letzten Spieltag beim Tabellenführer Adler Mannheim eine 2:6-Niederlage und damit ihre dritte Niederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). "Wir haben kompakt gestanden. Bis zur 35. Minute waren wir beim Stand von 2:2 noch im Spiel", sagte Eisbären-Trainer Stéphane Richer. Doch dann kassierten die Berliner in den Schlussminuten des zweiten Drittels zwei Gegentore nach eigenen Fehlern, "und das Spiel war vorbei", so der Trainer.

Jetzt geht es für die Berliner am Sonntag (13. Januar, 14.00 Uhr) auswärts gegen die Grizzlys Wolfsburg. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Dezember letzten Jahres endete mit einem knappen 4:1-Sieg der Wolfsburger.

Tickets für das Auswärtsspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg können online auf der Internetseite der Wolfsburger erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Sonntag (13. Januar) um 14:00 Uhr sind noch Karten erhältlich.

