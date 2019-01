1. Bundesliga: 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München live im TV & Stream

Rückrundenauftakt in der Bundesliga: Am Freitag empfängt 1899 Hoffenheim den FC Bayern München

18. Spieltag in der Bundesliga: Am Freitag empfängt 1899 Hoffenheim den FC Bayern München. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

18. Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Freitag (18. Januar, Anstoß 20.30 Uhr) empfängt 1899 Hoffenheim den FC Bayern München. Das letzte Duell beider Mannschaften in der Bundesliga im August 2018 entschieden die Bayern mit 3:1 für sich.

1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München live im Free-TV

Der Auftakt zur Rückrunde 1899 Hoffenheim gegen den FCB wird live im Zweiten übertragen. Los geht es im ZDF ab 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Jochen Breyer zusammen mit Experte Oliver Kahn. Ab 20.30 Uhr schaltet das ZDF dann live in die Münchener Allianz Arena zu Kommentator Béla Réthy.

Der Rückrundenauftakt bei Eurosport

Das Heimspiel der Bayern gegen Hoffenheim wird auch im Eurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone zu sehen. Der Eurosport Player ist im Browser auf PC und Mac erreichbar unter www.eurosportplayer.de. Etwas bequemer erfolgt der Zugang auf Tablet oder Smartphone mittels der passenden App, die im Google Play Store und bei iTunes zum Download bereitsteht.

Auch für die Xbox One, die PS4, Samsung Smart TVs und Amazons Fire TV Stick gibt es eine eigene App. Mittels Chromecast-Stick und Apple TV kann der Player vom Smartphone oder Laptop auf den Fernseher übertragen werden. Im Abo "Jahres-Pass" kostet der Eurosport Player derzeit 49,99 Euro pro Jahr oder 4,99 Euro im Monat (das entspricht 59,88 € im Jahr).

Bayern gegen Hoffenheim im Livestream

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de. Der Streaming-Dienst DAZN stellt 40 Minuten nach Spielende Videos mit den Höhepunkten der Begegnungen bereit.

1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1899 Hoffenheim gegen den FCB live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München

