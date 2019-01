Handball-WM 2019: Spielplan und alle Spiele live im TV und Stream

Berlin. Die Gruppenphase der Handball-WM 2019 ist fast vorüber. Deutschland steht nach dem Unentschieden gegen Russland und Frankreich in der Hauptrunde. Andere Mannschaften müssen dagegen noch ums Weiterkommen kämpfen.

Mit Angola gegen Argentinien, Kroatien gegen Bahrain, Mazedonien gegen Spanien, Japan gegen Island, Ungarn gegen Ägypten und Katar gegen Schweden folgen heute die nächsten Spiele.

Handball-Fans müssen also nicht bis zum nächsten Deutschland-Spiel warten. Sie können die Spiele live im Fernsehen oder Stream schauen. Wir geben einen Überblick über den Spielplan der Handball-WM 2019 und zeigen, wo man die Spiele im TV oder Stream anschauen kann.

Handball-WM 2019 im TV

Am Mittwoch spielt Japan gegen Island.

ARD und ZDF zeigen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die anderen Partien gibt es bei Eurosport und dem Internet-Sender Sportdeutschland.TV. Und es lohnt sich für die Sender: 6,11 Millionen sahen so unter anderem das Auftaktspiel der deutschen Handballer. Das Spiel gegen Russland am Montag sahen mit 6,67 Millionen sogar noch mehr Fans.

Die bisher höchste Einschaltquote gab es am vergangenen Samstag beim 34:21-Sieg gegen Brasilien, als 7,92 Millionen Interessierte im ZDF zusahen.

Handball-WM 2019 – das sind die Termine der deutschen Spiele in der Gruppe A:

Donnerstag, 17. Januar, 18 Uhr: Deutschland-Serbien (ARD)

So hat Deutschland in der Vorrunde gespielt:

Spielplan des deutschen Teams nach der Vorrunde

Die deutschen Handballer haben die Erwartungen erfüllt und werden in ihrer Gruppe A einen der ersten drei Plätze erreichen. Damit folgen drei weitere Spiele in der Hauptrunde. Die Spiele werden in Köln ausgetragen. Welcher Sender überträgt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Samstag, 19. Januar, 20.30 Uhr: erstes Hauptrundenspiel Deutschland

Montag, 21. Januar, 18 Uhr: zweites Hauptrundenspiel Deutschland

Mittwoch, 23. Januar, 18 Uhr: drittes Hauptrundenspiel Deutschland

Spielplan der Handball-WM in der Gruppe B

In der Gruppe B spielen Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain und Japan.

Mittwoch, 16. Januar

15.30 Uhr, Japan - Island

18.00 Uhr, Kroatien - Bahrain

20.30 Uhr, Mazedonien - Spanien

Donnerstag, 17. Januar

15.30 Uhr: Bahrain - Japan

18.00 Uhr: Mazedonien - Island

20.30 Uhr: Spanien - Kroatien

Spielplan für die Spiele der Handball-WM in der Gruppe C

In der Gruppe C spielen Dänemark, Norwegen, Österreich, Tunesien, Chile und Saudi-Arabien.

Donnerstag, 17. Januar

15.00 Uhr: Chile - Saudi-Arabien

17.30 Uhr: Österreich - Tunesien

20.15 Uhr: Dänemark - Norwegen

Spieplan der Handball-WM in der Gruppe D

In der Gruppe D spielen Schweden, Ungarn, Katar, Argentinien, Ägypten und Angola.

Mittwoch, 16. Januar

15.30 Uhr: Angola - Argentinien

18.00 Uhr: Ungarn - Ägypten

20.30 Uhr: Katar - Schweden

Donnerstag, 17. Januar

15.30 Uhr: Ägypten - Angola

18.00 Uhr: Katar - Argentinien

20.30 Uhr: Schweden - Ungarn

Handball-WM: Termine für Halbfinale und Finale

In der Hauptrunde gilt es dann, Platz eins oder zwei zu belegen, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren.

Freitag, 25. Januar in Hamburg: Halbfinale

Sonntag, 27. Januar in Henning (Dänemark): Finale und Spiel um Platz 3

Schafft es die deutsche Handball-Nationalmannschaft bis ins Halbfinale, wäre das in der ARD zu sehen. Erreicht sie das Finale (27. Januar, 17.30 Uhr) oder zumindest das Spiel um Platz drei (27. Januar, 14.30 Uhr) würde das ZDF das jeweilige Spiel ausstrahlen.

ARD und ZDF zeigen die Partien zusätzlich im Netz im kostenlosen Livestream.

Deutschland trifft in Berlin auf Russland.

Handball-WM im Stream

Wem die Spiele mit deutscher Beteiligung nicht reichen, wird ebenfalls online fündig. Sportdeutschland.TV zeigt die komplette Handball-WM live. Kostenlos ist der Livestream allerdings nur für Partien ohne das DHB-Team.

Das Team von Bundestrainer Christian Prokop funktioniert: Die Härteprüfungen können auf das deutsche Team bei der Handball-WM zukommen

Spiele mit deutscher Beteiligung lässt sich der Online-Sender etwas kosten. Für 1,99 Euro pro Monat kann man mit dem Paket Sportdeutschland.TV Plus alle Spiele ohne Werbung schauen – live oder on Demand.

Vorfreude auf die Handball-WM Vom 10. bis 27. Januar spielen 24 Mannschaften in Deutschland und in Dänemark um den Titel. Vorfreude auf die Handball-WM

Welche Handball-WM-Spiele laufen auf Eurosport?

Der Privatsender Eurosport zeigt bis zu 15 Spiele der Handball-WM ohne deutsche Beteiligung. Definitiv fest stehen erst sieben Partien der Vorrunde.

Donnerstag, 10. Januar, 20.15 Uhr: Chile-Dänemark

Freitag, 11. Januar, 20.30 Uhr: Brasilien-Frankreich

Samstag, 12. Januar, 20.30 Uhr: Frankreich-Serbien

Montag, 14. Januar, 15.30 Uhr: Serbien-Brasilien

Dienstag, 15. Januar, 15.30 Uhr: Russland-Brasilien

Dienstag, 15. Januar, 18 Uhr: Korea-Serbien

Mittwoch, 16. Januar, 18 Uhr: Ungarn-Ägypten

Samstag, 19. Januar, 18 Uhr: Hauptrunde, Begegnung noch unklar

Sonntag, 20. Januar, 18 Uhr: Hauptrunde, Begegnung noch unklar

Montag, 21. Januar, 18 Uhr: Hauptrunde, Begegnung noch unklar

Mittwoch, 23. Januar, 15.30 Uhr: Hauptrunde, Begegnung noch unklar

Freitag, 25. Januar, 17.30 Uhr: 1. Halbfinale, abhängig von Deutschland

Freitag, 25. Januar, 20.30 Uhr: 2. Halbfinale, abhängig von Deutschland

Samstag, 26. Januar, 20.30 Uhr: Spiel um Platz fünf, abhängig von Deutschland

Sonntag, 27. Januar, 17.30 Uhr: Finale, abhängig von Deutschland

Spielplan der Handball-WM als PDF

Alle Termine der Handball-WM gibt es auch als Spielplan, den sich Fans ausdrucken können. Hier finden Sie den Spielplan der Handball-WM als PDF.

Zeigen DAZN und Sky die Handball-WM?

Der Pay-TV-Sender Sky, der sich 2015 noch die Übertragungsrechte der Handball-WM sicherte und unter anderem auch die Handball-Bundesliga überträgt, strahlt diesmal keine Spiele aus. Auch der Streamingdienst DAZN zeigt die Handball-WM nicht.

Frankreich liegt hinter Deutschland auf dem zweiten Platz in der Gruppe A.

Handball-WM 2019: Tabelle mit der deutschen Nationalmannschaft (Gruppe A)

Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Punkte 1. Frankreich 4 3 1 0 7 2. Deutschland 4 2 2 0 6 3. Russland 4 1 2 1 4 4. Brasilien 4 2 0 2 4 5. Serbien 4 1 1 2 3 6. Korea 4 0 0 4 0

