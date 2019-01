Bei den Bayern hat die Transferoffensive endgültig begonnen

Berlin. Der Stuhl sieht aus, als säße auf ihm ein König. Aber es ist dann doch nur Hasan Salihamidzic, der am Mittwoch von einem gepolsterten Möbel mit Goldrand im katarischen Trainingslager des FC Bayern verkündet, dass im Sommer Benjamin Pavard zum Spielerinventar der Münchner gehören wird. Pavard, 22 Jahre alt, Innen- und Rechtsverteidiger, wurde 2018 als Stammspieler mit Frankreich Weltmeister. Festgeschriebene 35 Millionen Euro gehen an den VfB Stuttgart, und sein Kontrakt wird bis 2024 gültig sein. „Wir sind sehr glücklich, dass wir uns mit ihm einigen konnten. Wir haben uns frühzeitig entschieden. Er hat in den letzten Tagen unterschrieben“, sagte Salihamidzic.

Der 22-Jährige kann als Innen- und Außenverteidiger spielen

Der Bayern-Sportdirektor fühlte sich in München lange wie ein König ohne Staat. In der Öffentlichkeit eher als Adlatus der Bosse denn als Entscheider wahrgenommen, durfte er im vergangenen Sommer auch bei Transfers nicht zuschlagen. Doch das hat sich geändert. Salihamidzic soll jetzt ein Macher sein, und er darf nun auch Geld ausgeben wie ein Macher. Die Verpflichtung Pavards, an dem die Münchner seit Sommer interessiert waren, ist der endgültige Beginn der Bayern-Transferoffensive.

Neben dem Franzosen, der den Mangel an brauchbaren Außenverteidigern beheben soll, wenn Joshua Kimmich ins Zentrum rückt und der auch als Innenverteidiger spielen kann, will Salihamidzic den englischen Flügelspieler Callum Hudson-Odoi (18) vom FC Chelsea kaufen. „Wir wollen ihn unbedingt verpflichten“, sagte der Sportdirektor über den Außenstürmer. Dieser sei „dribbelstark und schnell“ und verfüge über „einen guten Zug zum Tor“. Für Hudson-Odoi sollen die Bayern bereits 39 Millionen Euro geboten haben, und Chelsea will wohl zustimmen. Der Engländer soll Arjen Robben (34) beerben, der den Klub im Sommer verlässt. Der Deal mit Hudson-Odoi erinnert stark an den von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund. Der 18-Jährige kam 2017 aus dem Nachwuchs von Manchester City und hat sich in der Hinrunde zu einem der spannensten Spieler der Liga entwickelt. Vielleicht hat auch das die Fantasie der Münchner Richtung Hudson-Odoi angeregt.

Timo Werner muss sich entscheiden

Salihamidzic hat weitere Transfers geplant. Auch der zweite französische WM-Außenverteidiger, Lucas Hernandez (22, Atlético Madrid), soll kommen. Seine festgeschriebene Ablöse beträgt jedoch 80 Millionen Euro. „Das ist ein interessanter Spieler. Man muss schauen, was möglich ist“, so Salihamidzic. Ein Großprojekt ist die Verpflichtung von Nationalstürmer Timo Werner (22). Ihm liegt ein Angebot zur Verlängerung in Leipzig vor. Schlägt er dies aus, ist ein Wechsel wahrscheinlich, wie Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff neulich erklärte. Und dann wäre die Bayern in Deutschland wohl die erste Wahl.

Kommen alle vier Spieler, wäre das ein großer Umbruch im Staate Salihamidzic.