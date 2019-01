RB Leipzig stellt Timo Werner ein Ultimatum

Treffsicher: Timo Werner schoss in der Hinrunde elf Bundesliga-Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Leipzig. Bei RB Leipzig, als Tabellenvierter derzeit auf Champions-League-Kurs, dreht sich alles um Stürmer-Star Timo Werner (22). Erstmals hat RB seinem Torjäger eine Frist gesetzt. Bis spätestens zum Sommer erwartet Geschäftsführer Oliver Mintzlaff eine Aussage des Nationalspielers zu dessen Zukunft.

„Wir müssen logischerweise spätestens nach dem Saisonende wissen, wie es weitergeht“, sagte Mintzlaff dem „Kicker“. Verlängert Werner seinen bis 2020 dotierten Vertrag in Leipzig nicht, wird RB den Stürmer im Sommer verkaufen. Cheftrainer und Sportdirektor Ralf Rangnick hatte zuletzt mit einer Zusage Werners zu einem langfristigen Verbleib bei den Sachsen geliebäugelt.

Klub hofft auf Strahlkraft des neuen Trainers Nagelsmann

Mintzlaff betonte, dass es sich der Verein nicht erlauben könne, „mit Timo Werner in ein letztes Vertragsjahr zu gehen. Das haben wir auch so mit ihm und seinem Berater besprochen, da ­haben alle Beteiligten das gleiche Verständnis.“ RB Leipzig wirbt seit Wochen um eine Verlängerung mit Werner. Der Klub hatte den Angreifer 2016 für zehn Millionen Euro vom VfB Stuttgart geholt. Außerdem hofft RB auf die Strahlkraft von Julian Nagelsmann, der zum 1. Juli neuer Trainer in Leipzig wird.

Werner äußert sich sibyllinisch zu seiner Zukunft. Einerseits macht er kein Hehl daraus, dass er sich in Leipzig „extrem wohl fühlt“. Das registrieren seine Chefs dankbar. „Wenn Timo jetzt nicht nach dem höchstmöglichen Gehalt strebt, wäre das für ihn ein gutes Investment in seine sportliche ­Zukunft“, so Mintzlaff.

Andrerseits sagte Werner, der auch von Real Madrid und englischen Topklubs umworben wird, kurz vor Weihnachten: „Wenn man in Deutschland bleiben will, gibt es von Leipzig aus nur einen Klub, zu dem man wechseln kann.“

( BM )