Eisenbichler wieder nur knapp geschlagen

Garmisch-Partenkirchen. Es gibt viele Mittelchen, mit denen man einem Neujahrskater entgegenwirken kann. In Garmisch-Partenkirchen hatte Markus Eisenbichler den wirkungsvollsten Wachmacher am ersten Tag des Jahres 2019. Für die meisten Besucher des Neujahrspringens muss der Ausklang des alten Jahres recht hart gewesen sein, denn erst um 14.49 Uhr, als Eisenbichler sie mit einem ersten Satz auf 138 Meter aus einer seltsamen Lethargie riss, nahm die Vierschanzentournee so richtig Fahrt auf.

Der 27-Jährige nickte, mit den Armen animierte er im Auslauf die Zuschauer, als wollte er sagen: Seht her, ich hab’s drauf, ich springe um den Sieg mit. An diesem Tage – und in der Gesamtwertung. Obwohl gut eine Stunde später erneut der Japaner Ryoyu Kobayashi (266,6 Punkte) ganz oben auf dem Podest stand, diesmal um 1,9 Zähler besser als Eisenbichler. Die Hoffnungen auf den ersten deutschen Tourneesieger seit Sven Hannawald 2002 bleiben aber bestehen.

Nur 2,3 Punkte Rückstand machen Hoffnung

Nach seinem zweiten Platz beim Auftakt in Oberstdorf wollte Eisenbichler noch nicht endgültig auf die Frage eingehen, ob dies die ersehnte Befreiung des hoch veranlagten, aber viel zu selten in seinen Leistungen beständigen Skifliegers gewesen sei. Am 1. Januar 2019 lautet seine Antwort aber: „Ich fühle mich saugut und bin in einer extrem guten Form. Wenn ich zwei Supersprünge runterbringe, ist Kobayashi schlagbar.“ Nach zwei von vier Springen hat der Siegsdorfer (546,6) 2,3 Punkte Rückstand. Zum Polen Dawid Kubacki (526) klafft als Drittem, in Garmisch wie im Gesamtklassement, eine beträchtliche Lücke zum Führungsduo.

Obwohl es wieder nichts mit dem ersten Weltcupsieg wurde, befand Bundestrainer Werner Schuster über seinen derzeit besten Athleten: „Die Türe war nach einem phänomenalen ersten Durchgang wieder kurz auf. Markus springt eine fantastische Tournee.“ Das Kuriose: Eisenbichler flog dreieinhalb Meter weiter als Kobayashi, doch der Seriensieger profitierte von den besseren Haltungsnoten und Windpunkten. „Ich bin trotzdem sehr zufrieden, ich fühle mich sicher bei dem, was ich mache“, so Eisenbichler. Das ist ganz konkret: um das große Ganze mitzukämpfen. Was dem erneut enttäuschenden Mitfavoriten Karl Geiger (19.) nicht gegönnt ist, während für den wieder nach nur einem Sprung gescheiterten Olympiasieger Andreas Wellinger (32.) aus der Vierschanzen- eine Vierspringentournee zu werden droht.

Eisenbichler sucht Abstand vom Trubel

Weiter geht es am Freitag (14 Uhr/ARD und Eurosport) in Innsbruck, den sprungfreien Mittwoch will Markus Eisenbichler nutzen, „um ein wenig Abstand vom Trubel zu nehmen“, sich zu konzentrieren. Denn der Japaner Kobayashi (22) wirkt äußerst nervenstark. Der Überflieger ist gerade auf dem besten Fluge, es Kamil Stoch nachzumachen und alle vier Springen in einem Winter zu gewinnen.

Der immer stärker werdende Pole hatte erst im vergangenen Jahr Sven Hannawald diese Einzigartigkeit genommen. „Ich denke da nicht dran“, sagte Kobayashi nun, „die beiden sind so wunderbar und gut, so weit bin ich noch nicht.“ Dass Kobayashi trotzdem dieses Kunststück gelingt, scheint nur noch Eisenbichler verhindern zu können.