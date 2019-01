Sport-Highlights 2019: Von Handball bis Leichtathletik

Langeweile wird im Jahr nach der Fußball-WM und vor den Olympischen Spielen in Tokio nicht aufkommen. Für Action auf den Sportplätzen und in den Hallen sorgen unter anderen die Handballer, Leichtathleten und Schwimmer. Auch im Wintersport ist viel los.

Berlin. Das Sportjahr 2019 verspricht auch ohne Olympia und Fußball-WM oder -EM der Männer Spannung und Höchstleistungen.

Die deutschen Fußball-Frauen wollen es bei der Weltmeisterschaft in Frankreich besser machen als ihre männlichen Kollegen beim Russland-Desaster im vergangenen Sommer. Auf eine Steigerung hoffen auch die Handballer bei der Heim-WM. Der erste Höhepunkt steht schon am Neujahrstag an. Dann geben sich die Skispringer traditionell in Garmisch-Partenkirchen die Ehre. Die sportlichen Highlights im Jahr 2019:

Vierschanzentournee (bis zum 6. Januar):

Das Sportjahr startet wie gewohnt mit einem Skisprung-Spektakel. Nach dem Auftakt in Oberstdorf stehen im neuen Jahr die Etappen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht die Frage: Kann der Pole Kamil Stoch zum dritten Mal in Serie den Gesamtsieg holen? Die deutschen Hoffnungen ruhen unter anderem auf dem Vorjahreszweiten Andreas Wellinger.

Handball-WM (10. bis 27. Januar):

Wintermärchen bei der Heim-WM? Die deutschen Handballer wollen nach den enttäuschenden Resultaten bei der Weltmeisterschaft 2017 und der Europameisterschaft 2018 wieder für positive Nachrichten sorgen. Das Team von Trainer Christian Prokop bestreitet das Eröffnungsspiel am 10. Januar in Berlin. Die weiteren Spielorte in Deutschland sind Hamburg, München und Köln. Zudem finden Partien in den dänischen Städten Kopenhagen und Herning statt.

Wintersport-Weltmeisterschaften (Februar und März):

Der Wintersport bietet mehrere Weltmeisterschaften. Den Auftakt machen die Alpin-Asse um Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther vom 5. bis zum 17. Februar im schwedischen Åre. Anschließend sind die Skispringer, Langläufer und nordischen Kombinierer im österreichischen Seefeld gefordert (19. Februar bis 3. März), bevor die Biathleten vom 7. bis zum 17. März im schwedischen Östersund um Medaillen kämpfen.

Formel-1-Saison (17. März bis 1. Dezember):

Kann Sebastian Vettel dem Dominator der Saison 2018 diesmal länger Paroli bieten? Oder darf sich Lewis Hamilton über seinen sechsten WM-Titel freuen? Fest steht: Vettel will 2019 wieder angreifen. "Wir kämpfen hart darum, am Ende der nächsten Saison als Mann und als Team ganz oben zu sein", versprach der 31-Jährige. Die Ziele geht er mit einem neuen Teamkollegen an. Der Monegasse Charles Leclerc übernimmt das Cockpit von Kimi Räikkönen. Die Saison beginnt erneut im australischen Melbourne und endet in Abu Dhabi.

Fußball-WM der Frauen (7. Juni bis 7. Juli):

Die deutsche Nationalmannschaft will die Enttäuschung der EM 2017 vergessen machen. Den unter Interimscoach Horst Hrubesch eingeschlagenen Weg soll Martina Voss-Tecklenburg bei der WM in Frankreich fortsetzen. "Mit dieser Mannschaft musst du eigentlich um den Titel mitspielen", sagte Hrubesch.

Schwimm-WM (12. bis 28. Juli):

Nach den Europameisterschaften im August 2018 in Glasgow, bei denen sich die Becken-Asse über acht Medaillen freuen konnten, will das Team von Chefbundestrainer Henning Lambertz den positiven Trend bei der WM im südkoreanischen Gwangju fortsetzen. Die Konkurrenz ist jedoch - vor allem mit den US-Amerikanern und Australiern - deutlich stärker einzuschätzen.

Leichtathletik-WM (28. September bis 6. Oktober):

Bei der Wüsten-WM in Doha werden Jamaikas Supersprinter Usain Bolt und der Berliner Diskusriese Robert Harting erstmals seit Jahren fehlen - beide Stars haben ihre Karriere beendet. Die deutschen Leichtathleten setzen erneut auf ihre Speerwurf-Asse um Weltmeister Johannes Vetter, Olympiasieger Thomas Röhler und Diamond-League- Gewinner Andreas Hofmann. Auch mit Top-Sprinterin Gina Lückenkemper ist zu rechnen.

( dpa )