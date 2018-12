DEL: Eisbären Berlin gegen den ERC Ingolstadt live im TV & Stream

Am Sonntag empfangen die Eisbären Berlin den ERC Ingolstadt

DEL: Am Sonntag empfangen die Eisbären Berlin den ERC Ingolstadt. Alle Infos zu Spiel, Tickets & Ticker.

Mit sieben Ausfällen erkämpfen die Berliner sich am letzten Spieltag beim 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen den Titelverteidiger aus München einen Punkt. Die Voraussetzungen beim letzten Auswärtsspiel des Jahres stellten die Berliner vor eine große Herausforderung. Neben den sechs Verletzten meldete sich auch noch Jonas Müller vor dem Spiel krank ab, so dass Trainer Stéphane Richer nur noch fünf Abwehrspieler aufbieten konnte gegen den Titelverteidiger.

"Der Unterschied war heute vielleicht unsere Chancenverwertung" so Eisbären-Trainer Richer nach dem Spiel. "Wir haben im zweiten und dritten Drittel unsere guten Chancen, nicht genutzt und Danny Aus den Birken hat dann auch einen guten Save kurz vor Schluss gemacht." Jetzt geht es für das dezimierte Hauptstadtteam am Sonntag (30. Dezember, 16.30 Uhr) in der heimischen Mercedes-Benz Arena gegen den ERC Ingolstadt. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Oktober endete mit einem knappen 4:2-Sieg der Eisbären.

Das Spiel der Eisbären im Live-Stream der Telekom

Alle Spiele der DEL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit dem Tarif "EntertainTV" erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Eishockey“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomeishockey.de live abgerufen werden.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Tickets für das Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt können online auf der Internetseite der Eisbären erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Sonntag (30. Dezember) um 16:30 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 19,50 und 75 Euro.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eisbären Berlin vs. ERC Ingolstadt

