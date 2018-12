Ein Engel kommt für die Berliner Tischtennis-Talente

Peter Engel wird ein besonderes Auge für Talente im Tischtennis nachgesagt. Der 64-Jährige hat als Trainer in den Niederlanden, in Spanien und sogar in Indien gearbeitet. Jetzt zieht es ihn nach Berlin. Er will im Januar in der Paul-Heyse-Straße ein Tischtennis-Trainingszentrum errichten. Das Ziel: ein Talent entwickeln, das es in die Bundesliga schafft, vielleicht in die Nationalmannschaft. Ein Berliner Talent.

Engel sagt von sich, er sei mehr der Fleißige gewesen, weniger das Goldhändchen. Natürlich wird niemand talentfrei deutscher Einzelmeister wie er 1984 in Hannover. „Das war ein Lebensziel von mir“, sagt er, und dafür hat er so lange seriös gearbeitet, bis es mit 30 Jahren klappte. „Ich habe es nie aufgegeben.“ Insofern hat er vorgelebt, was er von seinen Schützlingen erwartet. Das klingt nach harter Hund, doch falsch gedacht, entgegnet Alexander Teichmann, der Präsident des TTC Eastside: „Peter Engel kann gut mit jungen Menschen arbeiten, besonders mit Frauen, er findet die richtige Ansprache. Er ist eine Autorität, ohne autoritär zu sein.“

Der Klub wird Engel anstellen, der Berliner Verband und der Landessportbund unterstützen das Projekt ebenso wie vier Unternehmen, die als Sponsoren gewonnen wurden. Eastside sammelt in Serie Titel, national wie international, weckt damit aber wenig öffentliches Interesse. Die Spielerinnen sind fast nur zu den Spielen in Berlin. „Wir wollen weg vom Legionärsstatus“, geht Teichmann das Problem offensiv an, „abgeschaut haben wir uns das von den Topklubs in der Stadt.“ Alba, Füchse, Hertha stehen für herausragende Nachwuchsarbeit, schaffen so Identifikation. Das will Eastside auch.

Engel ist dafür ein Glücksgriff. Von 1994 bis 2000 war er Nationaltrainer der Niederlande. 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta starteten prompt mehr Holländer als Deutsche. Eher zufällig entdeckte er 2000 am Rande eines Turniers in Barcelona drei Kinder beim Training, zwei Mädchen, einen Jungen. Er sah ihnen eine Weile zu, dann bewarb er sich dort als Coach. „Ich wollte gern mal mit jemandem anfangen, der noch nicht viel gespielt hat“, erzählt Engel, „und herausfinden, wie weit man kommen kann.“ Er sprach von einem Zwölf-Jahres-Plan, den Spielen in London und EM-Medaillen. „Du bist verrückt“, sei ihm erklärt worden. Angestellt haben sie ihn trotzdem. Ein halbes Jahr später gewann das Trio bei den spanischen Nachwuchs-Meisterschaften drei Viertel aller Titel. Sara Ramirez und Galia Dvorak, die beiden Mädchen, wurden Schüler-Europameisterinnen. Jugend-Europameisterinnen. Und wirklich, in London waren sie dabei, Plan aufgegangen. „Für mich ist das der größte Erfolg meiner Karriere“, sagt Engel, „man formt ja Charaktere, bestimmt im Sport die großen Linien. Da bin ich sehr stolz drauf.“

In Indien war er nur ein Jahr, dann wurden die Mittel gestrichen, Engel kehrte nach 20 Jahren nach Deutschland zurück. Dafür kamen ihm einige Inderinnen nach, Diya Parag Chitale und Krittwika Sinha Roy vermittelte er zum TTC Eastside. „Was ich in Indien gesehen habe an Fleiß und Einsatzbereitschaft, war phänomenal“, erinnert sich der Trainer. Das wünscht er sich nun auch von Berliner Talenten. Der Plan ist, dass die TTC-Spielerinnen öfter hier trainieren. Sein Netzwerk soll helfen, weitere Stars herzulocken.

Ist das nicht eine Mammutaufgabe, auf die Art ein Berliner Talent zu entwickeln? Engel ist da sehr zuversichtlich. „Anfangs fühlt man sich am Fuße eines Berges, schaut nach oben und denkt, das ist aber weit. Aber wenn man sieht, dass es jemand geschafft hat, kommt es einem nicht mehr ganz so weit vor. Wir wollen Mut machen, es wenigstens zu versuchen.“ Es wäre nicht das erste Mal, dass es Engel gelingt.

( Dietmar Wenck )