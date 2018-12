Lisa Hahner und ihr Neuanfang in Berlin

Lisa Hahner war gerade erst in der Stadt, da machte sie auch schon Bekanntschaft mit der Berliner Schnauze. Sie war gerade beim Joggen, als sie von einem älteren Herrn angesprochen wurde, ob das nicht auch noch ein bisschen schneller gehe. Der Mann konnte ja nicht ahnen, dass Hahner genau aus diesem Grund überhaupt nach Berlin gekommen war. Im Sommer hatte sich die Marathonläuferin von ihrem bisherigen Trainer Thomas Dold getrennt und war aus dem Schwarzwald nach Steglitz übergesiedelt.

Vor zwei Jahren hatte sie zuletzt einen Marathon beendet, seitdem war es um sie eher ruhig geworden. „Ich habe viel Demut gelernt in dieser Zeit“, sagt sie. Im neuen Umfeld hofft sie nun, nach dieser schwierigen Zeit wieder an bessere Zeiten anzuknüpfen und damit auch ihren Ruf wiederaufbessern zu können, der seit Olympia 2016 doch arg gelitten hatte.

Hand in Hand waren Lisa Hahner und ihre Zwillingsschwester Anna bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ins Ziel getrabt. Beide strahlten sie über das ganze Gesicht, obwohl sie rund eine Viertelstunde langsamer als ihre Bestzeiten und mit Platz 81 und 82 weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Es folgte eine Welle der Empörung. Thomas Kurschilgen, der Sportdirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, warf ihnen Respektlosigkeit gegenüber den anderen Olympiateilnehmern vor und dass sie den Wettkampf als Fototermin missbraucht hätten. Bei Olympia dürfe eine PR-Strategie nicht über den Interessen einer deutschen Nationalmannschaft stehen.

„Die Kritik hat uns sehr mitgenommen“, erzählt Lisa Hahner, die aber darauf besteht, dass es keine PR-Aktion gewesen sei, sondern ein spontaner Ausbruch der Emotionen. „Ich würde immer wieder genauso handeln, wenn ich das Gefühl habe, dass es in diesem Moment das Richtige ist“, sagt die 29-Jährige. Auch wenn sie sich keiner Schuld bewusst sei, habe sie sich nach Rio doch zunehmend leer gefühlt, im Kopf und körperlich.

„Das war ein schleichender Prozess“, sagt sie. Nachdem sie im vergangenen Herbst beim Kapstadt-Marathon nach 25 Kilometern kollabierte, dachte sie zwischenzeitig sogar ans Aufhören. Doch sie verwarf den Gedanken wieder und wagte stattdessen in Berlin den Neuanfang.

In Berlin entstehen dank SCC starke Trainingsgruppen

„Die Zeit war einfach reif für eine Veränderung“, sagt Hahner. In ganz Deutschland und sogar im Ausland hatte sie sich nach möglichen Optionen umgeschaut, doch auf Initiative von SCC Running, des Veranstalters des Berlin-Marathons, fiel die Wahl letztlich auf die Hauptstadt. Trainiert wird sie jetzt von Dieter Hogen, der einst schon Uta Pippig zu einer Weltklasseläuferin geformt hatte. Hogen hatte zuletzt afrikanische und japanische Athleten betreut. Über das neue Berliner Laufteam sagt er: „Wir wollen etwas entwickeln, das den Laufbereich hierzulande neu belebt und die Leute begeistert. Ich glaube, dass viele Athleten in Deutschland zu deutlich mehr imstande sind als sie bislang gezeigt haben. Unsere Aufgabe wird es sein, dieses Potenzial herauszukitzeln.“ Mit Philipp Baar aus Düsseldorf und Fabian Clarkson (SCC) haben sich inzwischen weitere Athleten der Trainingsgruppe angeschlossen.

Lisa Hahners Schwester Anna wird dagegen nur zeitweise in Berlin trainieren, obwohl sie genau wie Lisa künftig ebenfalls das Trikot des SCC trägt. Auch sie hat den Trainer gewechselt: Sie wird jetzt von Dan Lorang gecoacht, der unter anderem Triathlon-Star Jan Frodeno betreut. „Wir arbeiten aber nach wie vor sehr eng zusammen“, sagt Lisa Hahner. Trotzdem bestreitet sie nicht, dass sie sich mit dem Wechsel nach Berlin auch ein Stück weit von ihrer Schwester emanzipiert hat: „Ich bin selbstständiger geworden und mir mehr im Klaren darüber, was ich eigentlich will. Es geht jetzt vorrangig um meine Ziele.“

Als erstes will Lisa Hahner überhaupt einmal wieder einen Marathon zu Ende bringen. Ihr Comeback hatte sie eigentlich für Anfang Dezember beim Marathon in Valencia (Spanien) geplant, doch aufgrund einer Erkältung musste sie den Start noch kurzfristig absagen. Im Frühjahr wird sie einen neuen Versuch wagen, bis dahin sind lediglich kleinere Wettkämpfe geplant. Unter anderem wird Hahner wohl auch beim Berliner Silvesterlauf von SCC Running starten. „Ich habe gehört, es gibt Pfannkuchen, das allein ist Anreiz genug“, meint sie. Es sei ihr wichtig, die lokale Laufszene besser kennenzulernen. Im Herbst 2019 will sie dann auch beim Berlin-Marathon antreten und dort ihre Bestzeit von 2:28:39 Stunden angreifen, aufgestellt 2015 in Frankfurt am Main. „Das war schon ein gutes Rennen, aber ich kann noch schneller laufen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, dass meine besten Jahre erst noch kommen.“

Infos zu Berlins Laufklassikern

Beim Silvesterlauf am 31. Dezember im Grunewald werden rund 2500 Starter, viele davon kostümiert, erwartet. Um 13 Uhr geht es ab Mommsenstadion über 6,3 oder 9,9 Kilometer. Jeder Finisher der 43. Auflage bekommt wieder einen Pfannkuchen. Nachmeldung ist ab 11 Uhr möglich.

Beim Neujahrslauf am 1. Januar werden ab 12 Uhr am Pariser Platz rund vier Kilometer bis zum Dom und zurück locker gejoggt. Startgeld ist nicht nötig, es werden bei der Startnummernausgabe aber Spenden für die Björn-Schulz-Stiftung gesammelt.