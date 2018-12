BBL: Alba Berlin gegen die Gießen 46ers live im TV & Stream

BBL: Am Donnerstag empfängt Alba Berlin die Gießen 46ers

12. Spieltag in der BBL: Am Donnerstag empfängt Alba Berlin die Gießen 46ers. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Angeführt vom überragenden Ex-NBA-Star Derrick Williams haben die Basketballer des FC Bayern am letzte Spieltag das Bundesliga-Topduell mit Alba Berlin gewonnen. Nach einer packenden Schlussphase setzten sich der deutsche Meister und unbesiegte Tabellenführer knapp mit 83:81 (45:43) gegen ihren stärksten Herausforderer aus Berlin durch.

Alba fehlen Glück und Cleverness

„Das war Pech, wir sind lange Zeit einem Rückstand hinterhergerannt, haben es aber noch mal knapp gemacht“, sagte Nationalcenter Johannes Thiemann, „wir hatten die Chance zu gewinnen.“ Jetzt geht es für die Berliner am Donnerstag (27. Dezember, 19 Uhr) in der Mercedes-Benz Arena gegen die Gießen 46ers. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der BBL im April 2018 setzten sich die 46ers mit 102:87 durch.

Alle Spiele der BBL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot drei Monate lang gratis (danach 9,95 Euro pro Monat), für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (16,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Basketball“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomb asketball.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Heimspiel gegen die Gießen 46ers können online auf der Alba-Internetseiter erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Spiel findet am Donnerstag (27. Dezember) um 19.00 Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Alba Berlin vs. Gießen 46ers

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

